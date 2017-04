Radonjić: Uvek je lepo pobediti Partizan

"Dženkinsa nije bilo na parketu, jer sam ja smatrao da tako treba", poručio trener crveno-belih

Veličina slova A A A

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić zadovoljan je ostvarenim rezultatom protiv Partizana i pobedom koja će njegovom timu dati dodatni elan i samopouzdanje pred nastavak sezone.

„Zadovoljan sam pobedom. Dan pred meč sam rekao da je bitan i rezultat. Svi znamo šta osim toga znači meč između Zvezde i Partizana. Uspeli smo u nekon trenutku da dođemo do rezultata koji nam je dao određeni mir, nisu nas poremetili ni njhovi pogođeni šutevi za tri poena. Ipak bih sačekao da kroz prvenstvo dođemo do rezultata koji želimo da ostvarimo, pa da neke stvari analiziramo. Kao i uvek draga nam je pobeda protiv Partizana, ali ima da se igra još dosta važnih mečeva“, rekao je Radonjić.

Zašto toliko dugo na parketu nije bilo Čarlsa Dženkinsa?

„Zato što sam ja tako smatrao da treba. Mislim da je to logično. Ako ste gledali sve ovo što smo igrali do sada, onda je sve jasno. Različite stvari su se događale tokom meča, da bismo na kraju došli do toga da savladamo rivala kao što je Partizan“, rekao je Radonjić.