Rajt za MOZZART Sport: Razmatrao sam dolazak u Zvezdu, ali...

„Nadam se da ću jednog dana opet moći da igram u ovoj atmosferi", kaže iskusni šuter

Čekale su nestrpljivo pristalice Crvene zvezde trenutak kada će na zvaničnom klupskom sajtu biti objavljena vest da je Dorel Rajt parafirao ugovor i da je najnovije pojačanje. Maštali su mnogi da bi nekadašnji NBA šampion mogao da bude komponenta koja se i dalje traži u nedovoljno ukomponovanom sistemu, ali je Rajt na kraju izabrao da potpiše ugovor sa Bambergom.

A onda su imali prilike i da ga vide na delu, ali u suprotnom taboru...

„Znam za sve što se dešavalo. Bilo je mnogo priča oko mog dolaska u Crvenu zvezdu. Ljudi su me spopadali sa svih strana, pisali mi poruke, tražili da dođem. Ostao sam u šoku jer nisam znao šta se dešava“, otvoreno će Rajt za MOZZART Sport, a onda nastavlja:

„Ništa nisam znao, ali mi je agent rekao šta je u pitanju i Zvezda je bila opcija koju smo razmatrali. Ali, situacija sa Bambergom je u to vreme bila bolja. Srećan sam zbog odluke koju sam doneo. Nije bilo 50-50 da li ću izabrati jedan ili drugi klub, već se Bamberg desio malo ranije od Zvezde. Nadam se da ću jednog dana opet moći da igram u ovoj atmosferi kao protivnik, ali sada sve činim da Bamberg odvedem do pobede“.

Razumljivo, iskusni Amerikanac bio je presrećan zbog prve evroligaške pobede u gostima. Dogodilo se, eto, da to baš bude protiv Crvene zvezde.

„Odneli smo veliku pobedu na strani. Svaki put kada pobediš kao gost – dobro je. Tako sam bar naučio iz dosadašnjeg iskustva u Evroligi. Svaki dan učim nešto novo, a danas sam video kako je to igrati u neprijateljskoj atmosferi“, rekao je Rajt i produžio:

„Ovi navijači su stvarno bučni, daju ogromnu energiju svojim igračima. Zato je ova pobeda toliko važna i moramo da iskoristimo momentum da napravimo dobru priču za nastavak sezone“.

Kada se podvuče crta, prevagu ove utakmice odnela je prva četvrtina. Odnosno, to što je Bamberg iskoristio Zvezdino lutanje na obe polovine terena i gotovo neobjašnjivu izgubljenost.

„To je presudilo, 100 odsto. Gledajte, naša igra u prvoj četvrtini ostavila je pečat za celu utakmicu. Tako možemo da pošaljemo i drugim timovima poruku da ovaj tim izlazi na teren sa mnogo energije, da znamo da igramo dobro, da pronalazimo dobra rešenja i koristimo svaki milimetar slobodnog prostora. Kad napravite tako nešto u prvoj četvrtini, protivniku je teško da to nadomesti u nastavku, posebno jer smo mi uspeli da održimo nivo i ne dozvolimo im da se razigraju. Imala je Zvezda svojih trenutaka dobre igre, ali mi smo uspeli da pokažemo više“.

Otkako je došao u Evropu Dorel privlači ogromnu pažnju javnosti, ponajviše zbog odličnih igara u Igokei, a onda i u Bambergu.

„Moje dosadašnje iskustvo u Evropi je sjajno. I dalje učim pravila u odbrani i napadu, trudim se da pomognem ekipi da pobedi i igra dobro svaki put. Ovde je sve drugačije nego u NBA ligi. Tamo imate momke koji redovno ubacuju po 20 poena, ovde možete da jednom ubacite 20, drugi put 10, treći put pet poena... Ali, ja sam zadovoljan. Sve dok ekipa igra dobro i pobeđujemo – dobro je. Moramo da iskoristimo tu varnicu i budemo kreativni“.

