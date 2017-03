Rašković za MOZZART Sport: Stefan Jović? Ništa osim povrede

"Pojavile su se razne teorije o zdravstvenom stanju Stefana Jovića, ali i manipulacije o tome zbog čega on ne igra za Crvenu zvezdu - da li štrajkuje, da li su u pitanju novac ili razni ugovori, dogovoreni s drugim klubovima. Pre svega, Stefan je povređen", kaže Jovićev agent za naš sajt

Crvena zvezda ni utakmicu protiv Uniksa iz Kazanja neće dočekati u najjačem sastavu. Kao što je poznato, plejmejker Stefan Jović je tokom drugog meča polufinalne serije Jadranske lige protiv Budućnosti u Podgorici obnovio povredu leđa. Trener srpskog i jadranskog šampiona Dejan Radonjić otkrio je čak i da Jović praktično nije mogao da hoda posle utakmice, što je izazvalo veliku zabrinutost kod navijača. Jer, probleme koje Jović ima s leđima traju gotovo dva meseca.

U izjavi za MOZZART Sport Jovićev agent i potpredsednik agencije Vaserman Aleksandar Rašković otkrio je pravu istinu o zdravstvenom stanju srpskog reprezentativca, ali i svim pričama da je jedan od najboljih plejmejkera Evrope već potpisao predugovor sa Barselonom.

"Pojavile su se razne teorije o zdravstvenom stanju Stefana Jovića, ali i manipulacije o tome zbog čega on ne igra za Crvenu zvezdu - da li štrajkuje, da li su u pitanju novac ili razni ugovori, dogovoreni s drugim klubovima. Pre svega, Stefan je povređen", zastao je Rašković na trenutak i onda nastavio:

"Stefan ima problema sa kičmom, odnosno sa dva kičmena pršljena. To je jedna od najnezgodnijih povreda za igrača u toku jedne sezone. Jer, za oporavak od takve vrste povrede potrebno je vreme i odmor, a on to nema. Lekari su probali da ga osposobe da igra, koliko može. On je igrao, ali nije mogao mnogo zbog problema koji ima".

Rašković je podsetio da Stefan ima problem sa leđima već dve godine i da je zbog istih propustio Evrobasket 2015, te da bez prestanka igra praktično godinu i po dana. Ipak, želeli smo da saznamo kakav je tip Jovićeve povrede?

"To nije hronični problem, on nema diskus herniju, prema mišljenju lekara. Postoji bol koji je posledica zdravstvenog stanja njegove kičme. Moram da kažem i da je predsednik KK Crvena zvezda imao pravo kada je izjavio da Stefan ima problem sa povredom i zbog ravnih tabana. To je problem koji se javlja kod mnogih igrača u sličnom životnom razdoblju i zato skoro svi igrači koriste ortopedske uloške. Kako u igri, tako i u hodu. Potrebno je dodatno mišljenje lekara i njegovog fizioterapeuta kako bi se Stefan doveo u red da može da igra".

Pitanje koje se samo nameće jeste - da li će Jovićev slučaj preuzeti lekari iz inostranstva?

"Crvena zvezda i medicinski tim uspostavili su kontakt sa lekarima iz inostranstva, radi konsultacija. Klub će doneti odluku, pre svih stručni štab i predsednik Zvezde, o tome kako će dalje ići lečenje Stefana Jovića".

Na naše pitanje - kada će Jović biti u mogućnosti da se nađe na parketu, Rašković nam je rekao da će to zavisiti od konačne procene lekara.

"U ovom trenutku jedini odgovor može da se dobije posle konačnog pregleda i mišljenja lekara".

Jovićev agent bio je prilično jasan - ne postoji mistifikacija oko toga zašto Jović nije na parketu. Nije problem novac, niti zbog toga štrajkuje, kako sam navodi, već je po sredi ozbiljniji problem.

"On je igrač Crvene zvezde i po statusu je na istom mestu kao i svi njegovi saigrači u klubu. Pitanja 'šta, kada i kako' su stvar njegovog zdravstvenog stanja".

Interesovalo nas je - kakvo je stanje sa Jovićevim ugovorom koji ima sa Crvenom zvezdom?

"Stefan ima ugovor do kraja sledeće sezone, ali ima opciju izlaska iz ugovora ovog leta, uz odgovarajuće obeštećenje, navedeno u ugovoru. Kada se ista bude završila sešćemo sa ljudima iz Zvezde, da popričamo o tome - šta dalje".

