Razgovori do kasno u noć i kurs na pravom putu

Marko Gudurić pričao o mnogim temama

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Srbija je spremna za drugu fazu, videlo se to i prethodne večeri, na prvom treningu u dvorani Sinan Erdem. Kao zapete puške Orlovi čekaju da druga faza krene, ali moraće da sačekaju do nedelje kako bi izašli na parket i konačno odmerili snage sa severnim komšijama.

Da je fudbal ili vaterpolo, pa da se Srbija brine. To je zajednički stav među srpskim novinarima. A šta kaže Marko Gudurić?

„Znaju se koja su očekivanja. Idemo na pobedu, svaku utakmicu se spremamo za pobedu, tako će biti i sada. Ovo je nokaut faza i više nemamo prava na greške koje su se dešavale u grupnoj fazi. Dizali smo se iz utakmice u utakmicu i nadam se da ćemo tako nastaviti“.

Statistički i hijerarhijski gledano, Adam Hanga i David Vojvoda su dvojica igrača koji se za sve pitaju.

„Nismo još pogledali njihove mečeve, niti smo pravili skauting. Posle utakmice sa Belgijom malo smo se odmorili, verujem da ćemo vrlo brzo početi sa temeljnom pripremom za utakmicu“, rekao je Gudurić i dodao:

„Iskreno, ne znam baš mnogo toga o njima. Hanga i Vojvoda imaju sva prava u timu, biće nezgodni protivnici“.

Prisutne novinare interesovalo je s kakvim osećanjima je Srbija dočekala konačni ishod susreta Letonije i Turske, odnosno to da Orlovi s prvog mesta idu dalje?

„Možda smo, eto, navijali za Letoniju, ali video sam da je Bogdan to već rekao, a ja sam saglasan sa tim – nije bitno u kojem delu ćemo biti, svaka ekipa će se boriiti da dođe do utakmica za medalju. Nije toliko bitno što smo u ovom, a ne u drugom kosturu“.

Pošto nismo imali prilike dosad da razgovaramo sa Markom, pitali smo ga kako mu je u Istanbulu, a pre svega – u dresu nacionalnog tima?

„Prelepo se osećam. Moje prvo prvenstvo sa nacionalnim timom i velika je čast. Tu sam, u Istanbulu, koji će biti moj naredni grad u karijeri, sve je sjajno. Nemam nikakvih zamerki“.

Njegov novi trener u Fenerbahčeu Željko Obradović gledao je uživo mečeve Srbije. Da li je Gudurić obavio neki razgovor s novim šefom?

„Nismo razgovarali. Videli smo se, ali on verovatno nije hteo da se sada meša, dok sam u reprezentaciji. Kad se sve završi - videćemo“.

Selektor Đorđević konstantno potencira na tome da njegovi igrači konstantno imaju interne sastanke u slobodno vreme, gde dosta pričaju i savetuju jedni druge.

„Pričamo dosta i družimo se. Kao što je Stefan Jović već rekao – ostaje se do kasno uveče, pričamo. Uglavnom su to košarkaške stvari, usmerene na zajednički cilj, svi smo fokurisani na taj zadatak. Nadamo se da će tako i ostati“.

