Razmišljanja Nemanje Vidića: O štoperima, 3-5-2 ili 4-4-2, nasledniku, poštenom Valensiji, fudbalskoj evoluciji...

Stopostotni fudbal iz mozga najboljeg srpskog fudbalera u ovom veku

Veličina slova A A A

Retko kada priča u javnosti, retko kada se pojavljuje u javnosti, ali kada kaže nešto - onda je to stopostotni fudbal. Više je voleo da priča na terenu, nego u medijima. Zato je svaki ozbiljan intervju Nemanje Vidića pravo blago za istinske poklonike fudbala.

Kao jedan od najboljih štopera u ovom veku i bez dileme naš najbolji fudbaler u poslednjih nekoliko decenija, Nemanja Vidić je više nego kredibilna ličnost da približi neke situacije sa terena i fudbalsku suštinu.

Legendarni kapiten Mančester Junajted je u intervju za američki ESPN pričao o današnjem fudbalu, defanzivcima, Mančester Junajtedu...

Naravno, kada se pomene Vidić, odmah vam na pamet padne mitski štoperski tandem koji je godinama činio zajedno sa Ferdinandom u Mančester Junajtedu. Jedna od najboljih defanzivnih kopija u istoriji fudbala...

„Komunikacija je jako važan segment odrbane, i nije od pomoći kada se poslednja linija konstantno menja. Kao što je to bio slučaj u Junajtedu ove sezone. Jako je bitno za štopere da se razumeju i imaju dobru komunikaciju. Ako se štoperi previše menjaju, onda to otežava situaciju i igrači se sve teže razumeju“, kaže Vidić podsećajući na sve defanzivne muke i promene štopera u Mančester Junajtedu otkako su on i Rio sišli sa scene.

„Ja sam imao sreće da samo tolike godine igrao sa Rijom Ferdinandom. Iako smo bili različiti tipovi igrača i ličnosti, uvek smo znali šta će ovaj drugi da uradi u određenoj situaciji na terenu. To je ključna stvar za štoperski tandem. Ali, potreban vam je i golman sa kojim ćete imati dobru komunikaciju. David De Hea je briljantan u tim stvarima“.

Posle dugo vremena, čini se da je Mančester Junajted dobio štopera od poverenja. Erik Baji je čovek koji se čekao.

„Baji je veoma dobro počeo i imao period od dva ili tri meseca odličnih igara. Ali onda nije imao sreće i imao je probleme sa povredama i išao je na Kup afričkih nacija. Mlad je, agresivan i doli da se brani. Ima kvalitet da bude još bolji. Mislim da Fil Džons ili Kris Smoling mogu da naprave sa njim idealan štoperski tandem. Smoling ima mentalitet za defanzivca, fizičke predispozicije i voli defanzivu“.

Za razliku od pomenutog reprezentativca Obale Slonovače, argentinski štoper Markos Roho je često na meta kritika.

„Roho je fudbaler koji je igrao dobro na poziciji levog beka u Argentini. Da li je dovoljno dobar kao štoper? Vidite ovako, naravno da je dobar igrač. Uostalom, odigrao je toliko utakmica za Mančester Junajted. Može li da bude bolji? Ali ako me pitate kojeg štopera više volim da gledam, onda je to Erik Baji“.

Vidić se dotakao i nekadašnjeg saigrača Anotnija Valensije koji je prekomandovan u defanzivca posle godina igranja na krilnoj poziciji.

„Voleo sam da igram i sa njim, i protiv njega jer je pošten igrač. Jako ga je teško pobediti u situaciji jedan na jedan. Snažan je, moćan je, ima sve. Drago mi je kada ga vidim na desnom beku jer tako ima mogućnost da ide napred i šalje centrašuteve, a nema toliku obavezu da bude kreativan kako kada je igrao u veznom redu. To je dobra pozicija za njega“.

Vidić voli defanzivce koji dobijaju duele, koji klizaju, koji pobeđuju u situacijama „jedan na jedan“...

„Igrao sam tako da zaustavim čoveka po svaku cenu“.

U njegovo vreme je retkost bila situacija da neka ekipa igra sa trojicom fudbalera u poslednjoj liniji. Danas je to formacija koja sve više osvaja fudbalsku planetu...

„Igrao sam u Interu u odbrani sa trojicom pozadi i nije mi se svidelo. Ali odbrana sa trojicom može brzo da se transformiše u odbranu sa petoricom. Još ako imate dva krila, onda to može biti dobra postavka. Ali to nije moja vizija fudbala. Volim 4-4-2, 4-3-3 i 4-2-3-1. Ipak, svaki trener bira formaciju u zavisnosti od ograča koje ima na raspolaganju“.

Svestan je legendarni Srbin promena koje zahvataju fudbal...

„Isto tako znam i da se fudbal menja i da će Čelsi osvojiti titulu sa trojicom u poslednjoj liniji. Trojica u odbrani su možda budućnost fudbala, a Barselona je možda najbolji primer tih promena. Vezisti igraju kao štoperi, a ako igrate kao Barselona, onda ćete stalno napadati“.

Vidić je celu karijeru proveo kao štoper, a danas primećuje da defanzivci postaju sve više univerzalci.

„Danas levi bekovi mogu da igraju kao štoperi. To se ranije retko događalo. Ili se menja fudbal ili nema dovoljno defanzivaca... Nisam siguran šta je u pitanju. Pitanje je da li više želimo defanzivne igrače. Ja znam šta želim: defanzivce koji znaju da se brane. Odbrambeni igrači donose stabilnost timu i nedostatak defanzivaca može da poremeti taj balans“, zaključio je Nemanja Vidić.

(FOTO: Action images)