Realov odgovor na Barsine spletke: 6.000.000 evra po sezoni za šest godina!

Ili potpis ili transfer

Barselona je počela da razvija plan kako da se dokopa Realovog veziste Iska i kako da ljutom rivalu nanese što veću štetu...

Isko je nezadovoljan u madridskom klubu. Tačnije, nezadovoljan je Zinedinom Zidanom i tretmanom koji ima kod francuskog stručnjaka. Ugovor mu ističe u leto 2018. godine i kako se situacija odvijala, izgledalo je da će Isko narednog leta sigurno napustiti Kraljevski klub. Jer to bi bila poslednja šansa Realu da zaradi od obeštećenja, ako Isko ne produži ugovor.

Upravo je Barselona nagovarala Iska da postupi tako i obećala mu mesto u timu na leto 2018. godine, bogat ugovor, ali i 20.000.000 evra kao bonus za potpis. Igrala je i na kartu emocija jer je Isko do dolaska u Real bio navijač Blaugrane od malih nogu...

Ali u Realu ne žele da dozvolje ljutom rivalu da ih izigra. Spremili su bogat ugovor kojim bi Iska obavezali na dužu vernost. Madridska Marka donosi ekskluzivno saznanje da je Real spremio novi ugovor za Iska. On glasi: 6.000.000 evra po sezoni za šestogodišnji ugovor.

To je ugovor koji bi ga vezao za Santjago Bernabeu do 2024. godine kada bi Isko imao 32 godine. Takođe, to je ugovor koji je trostruko bolji od onog koji ofanzivni vezista ima trenutno jer zarađuje 2.000.000 evra godišnje.

Međutim, Isko je zarražio vremena da razmisli o novom ugovoru koji mu je predložen. Novac nije ni bio problem, mada je svakako bio bitna stavka jer je Španac plaćen ispod svoje relane vrednosti. Problem je uloga u timu. Isko je trenutno tek 15. igrača po minutaži u dosadašnjem delu sezone. Dakle, nije ni prva rezerva. On želi veću minutažu i bitniju ulogu i trenutno se ne vide garancije da će se to promeniti. Pogtovo što mu je novi ugovor ponuđen daleko posle Krosa, Modrića, Ronalda, Bejla i ostalih nosilaca igre koji su jesenas u seriji potpisivali nove ugovore.

Real mu je dao vremena da razmisli do kraja sezone kada će morati da im dostavi svoj konačan odgovor. U tom slučaju bi šampion Evrope gledao kako da ga proda odmah u Premijer ligu i zaradi na obeštećenju čime bi izbegao bolan udarac da Barselona odvede Iska bez obeštećenja...

