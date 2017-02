Realov strašni niz - osam godina i 121 utakmica bez poraza na Šamartenu...

Na današnji dan Madriđani su započeli seriju tokom koje su zauvek ostavili Barselonu daleko iza sebe po broju titula...

Na današnji dan 1957. godine, dakle pre tačno 60 godina, Real Madrid je započeo najduži niz nepobedivosti na domaćem terenu koji će trajati 121 utakmicu?! Tog dana Kraljevski klub je na svom Šamartenu minimalnim rezultatom porazio Deportivo La Korunu (1:0) pogotkom Enrika Mateosa u 25. minutu. Bilo je to dve nedelje nakon poraza kod kuće u derbiju od Atletika – 0:2.

Madriđani će te sezone dobiti sve tri preostale utakmice pred svojim navijačima i overiti titulu prvaka, ali to je manje bitno u odnosu na fantastičnu seriju koja je tada bila u začetku. Naime, Šamarten će ostati neosvojiva tvrđava u narednih osam godina! Za to vreme Real će slaviti u 113 utakmica i samo osam odigrati nerešeno. I sve to uz šest titula prvaka Španije...

Upravo u tom periodu Kraljevići će preteći Barselonu po broju titula i više joj nikada neće dozvoliti da im se približi. Takođe, tih godina Real je napravio i veliku razliku u broju pobeda u odnosu na najvećeg rivala.

Poslednja utakmica Madriđana u nezaboravnom, strašnom nizu, bila je protiv Betisa 21. februara 1965. Domaći su slavili sa 6:1. Nešto više od dve nedelje kasnije, 7. marta, Atletiko je opet pobedio na terenu gradskog rivala – 1:0. Ostaće zabeleženo da je seriju od 121 meča bez poraza prekinuo pogodak portugalskog napadača Žozea Mendoze.

Ekipu koja je započela apsolutnu osmogodišnju dominaciju vodio je Argentinac Luis Karnilja, a igrali Di Stefano, Puškaš, Kopa, Rijal... U trenutku kada je niz prekinut trener je bio Migel Munjoz, a njegovi najveći aduti Hento, Piri, Santamarija, Amansio...