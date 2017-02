Rekordni Ol star - Zapad je gazda, Obrva posle 54 godine prestigao čuvenog Vilta Čemberlena (VIDEO)

Odigrana je i najglamuroznija utakmica u svetu košarke, a trijumf je odneo Zapad pomalo nenormalnim rezultatom od 192:182 što je broj koševa koji do sada nije zabeležen u ovakvim utakmicama. Naravno, jasno vam je da se odbrana u Nju Orleansu igrala... Zapravo, nije se igrala.

Najbolji u celoj toj priči bio je Entoni Dejvis koji je bio aspolutni junak večeri sa 52 poena i 10 skokova. On je tako oborio rekord čuvenog i velikog Vilta Čemberlena koji je 54 godine držao rekord sa 42 ubačena poena na Ol staru.

Anthony Davis (52) broke Wilt Chamberlain's #NBAAllStar Game record for most points (42). Here is footage of Wilt's 1962 record performance. pic.twitter.com/BTqLRnYvoh