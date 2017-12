REZZIME DANA (petak): Užas s nadimkom Jorgandžije!

Pogledajte ko vam je 22. decembra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

ANDERLEHT - EUPEN (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 1:0

Došao je novi vlasnik u redove briselskog tima, ali moraće Anderleht mnogo da poradi na igri. To vas realno ne bi trebalo mnogo da zanima jer je kec zaokružen, ali... Anderleht je iskoristio sjajnu akciju iz 25. minuta i preko supertalentovanog napadača Frensisa Amuzua (18 godina) stigao do jedinog pogotka na meču vrednog tri boda. Kako bilo, premijera pred novim gazdom je uspela, posao je obavljen, ali mora mnogo toga da se doradi.

AJAKS II - VOLENDAM (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 7:0

BRUTALNO! Nije preterivanje, ne postoji bolja reč da se opiše za ovo što su fudbaleri rezervnog tima Ajaksa uradili Volendamu. Izabranici Mihaela Rajzigera su se iživljavali nad gostima, a ponovo je u centru pažnje bio supertalentovani Kolumbijac Zander Mateo Kasijera, jedan od najboljih strelaca Erste Divizije, koji je postigao het-trik. Alal vera.

ANTALIJA - ALANJA (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 3:1

Nije bio tu da rešeta Eto, ali jeste Emre Gural. Antalija se probudila, pobedila posle tri poraza u poslednje četiri utakmice, i savladala Alanju kod kuće. A opet je sve jako loše počelo za Antaliju jer je Alanja došla u prednost u 22. minutu preko Vagner Lava. Ipak, već posle 10 minuta domaćin je došao do izjednačenja golom Emre Gurala. Isti igrač je bio strelac i u 84. minutu, a pre toga, na početku drugog poluvremena, veoma bitan gol dao je Kadah u 51. minutu.

ARSENAL - LIVERPUL (tip GG, kvota 1,45) - rezultat 3:3

Toliko naboja, toliko pomešanih emocija, toliko ludog fudbala dugo nije viđeno. Ali, ako je neko sposoban da tako nešto obezbedi najvećim fudbalskim sladokuscima, onda su to baš Arsenal i Liverpul - ekipe koje mogu sve da prime, ali i sve da daju! Od 0:2, preko 3:2, do 3:3 - to je ono što se tražilo, što se čekalo. I apsolutno ne postoji lepši način da se započne ovo 19. kolo. Kako bilo, za većinu vas koji ste ovaj par stavili na tiket - pritom igrali GG - meč je "završen" u 53. minutu kada je Aleksis Sančez "zaokružio" tip GG.

KALJARI - FJORENTINA (tip 2, kvota 2,40) - rezultat 0:1

Mora da ste se preznojavali, cupkali, grickali nokte, ma šta sve ne dok ste čekali da dođe dvojka na Sardiniji.. Na snazi je bio rezultat 0:0 sve do 82. minuta kada je pogodio Kuma Babakar, što je značilo i padanje stene sa srca svih koji su gađali dvojku. A bilo vas je baš mnogo. Bravo za Kumu, zaokružio vam je odličnu kvotu.

PRECRTANO:

ESPANJOL - ATLETIKO MADRID (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 1:0

Uh, da li je moglo lošije? Najigraniji par dana uskratio je kladiocima mogućnost da uzmu novac. Nije da je utakmica imala mnogo prilika, nije da je Atletiko pokazao nešto mnogo, ali je Espanjol trebalo da dobije. Ali, kada za celu utakmicu jedino Gameiro uputi ozbiljniji udarac u okvir gola, a Espanjol overio mrežu Jana Oblaka u samom finišu, da li je nešto drugo moglo da se očekuje?

BETIS - BILBAO (tip GG, kvota 1,70) - rezultat 0:2

Meč između Betisa i Atletik Bilbaa odlučio je 36. minut i penal koji je iznudio Ejmerik Laport. Izveo ga je Raul Garsija i poneo tri boda za Baskiju. Šta se dogodilo kod penala? Bilbao je imao korner, startovao je Amat nad Laportom. Laport je pao i deluje da tu nije bilo uslova za penal. Međutim, Amat je pokušao da šutne Laporta, ali ga je promašio. Bask je dodao na dramatici, izgledalo je kao da je dobio udarac, a sudija Munuera je svirao penal i dao crveni karton Amatu. Za diksusiju. Na kraju meča sve je gorim učinio Zuhar Fedal autogolom u 85. minutu. Da je bar pogodio protivničku mrežu...

KJEVO - BOLONJA (tip 1, kvota 2,40) - rezultat 2:3

Kakva utakmica, kakva drama u Veroni! Izgledalo je da Kjevo ima bod u džepu, posebno jer je do izjednačenja stigao sa igračem više posle isključenja Andree Polija u 80. minutu. Ali, samo što se posle gola za 2:2 krenulo sa centra, Matija Destro je iskoristio kiks trapavog Kaćatorea i po treći put matirao golmana Sorentina za prekid Bolonjinog niza od dva poraza, koji je pre toga postigao gol za izjednačenje.

DEN HAG - CVOLE (tip 2, kvota 2,55) - rezultat 4:0

Surovo je gostujući tim prizemljen večeras, a nije mu pomogla ni nešto bolja reputacija i činjenica da je u meč ušao sa visoke četvrte pozicije. Za trijumf Den Haga pobrinuo se napadački tandem Falkenberg-Džonsen, koji je fenomenalno rasporedio golove večeras. U svakom od poluvremena ovi fudbaleri su postigli po gol, pucali su iz svih pozicija i sa zemlje i iz vazduha, pa Cvole večeras stvarno nije imao nikakve šanse u ovom duelu.

PORDENONE - SANTARKANĐELO (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:1

Razumemo vas zašto ste odigrali na Pordenone. Onaj meč sa Interom u kupu bila im je dobra "reklama" za sve kladioce jer su se stvarno muški isprsili pred Nerazurima, ali mentalitet malih ekipa je takav - odigraju dobro protiv jakih, ali sa sebi relativno ravnima ne umeju. Upravo smo to videli večeras. Pordenone je ispustio sva tri boda protiv Santarkanđela, a jedini pogodak postigao je Đanmarko Pićioni u 78. minutu. Šteta...

