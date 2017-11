REZZIME DANA (petak): Bravo Orlovi! Ua Plzenj

Pogledajte ko vam je 10. novembra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

ZAOKRUŽENO:

KINA - SRBIJA (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 0:2

Najigraniji par dana je zaokružen! Golove za reprezentaciju Srbije u meču koje je igrala u sistemu 4-1-4-1 postigli su Adem Ljajić i najbolji strelac ovog tima Aleksandar Mitrović. Mogla je pobeda naše selekcije da bude izraženija i većom razlikom, bez obzira što je Predrag Rajković sjajnim odbranama sakrio petominutno „pomračenje“ u igri Srbije. Kinezi su imali tri kolosalne šanse i sva tri puta Rajković je čupao.

MALTA M21 - TURSKA M21 (tip 2, kvota 1,45) - rezultat 0:1

Mlada reprezentacija Turske opravdala je status favorita i upisala prvu pobedu u Grupi 6 kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Stradala je Malta, ali su Turci na jedvite jade slomili otpor u Valeti. Obigravali su oko gola Maltežana čitav susret, međutim, samo jednom su zatresli mrežu. Igrao se 50. minut kada je Kanacizkus pogodio. Nisu se tu gosti zaustavili, ali golman Malte nije se više dao savladati.

JAPAN - BRAZIL (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 1:3

Sa pola gasa, bez mnogo zapinjanja i u nekim trenucima lepo za oko, Brazil je nastavio niz dobrih igara i rezultata pod komandnom palicom selektora Titea. Nova žrtva raspoloženih Brazilaca je bio Japan. Na polupraznom stadionu u Lilu, Brazilci su sve rešili za jedno poluvreme i na kraju slavili sa rutinskih 3:1. Sve se vrtelo oko Nejmara koji je u devetom minutu iz penala doveo Selesao u vođstvo i trasirao Kariokama put ka laganoj pobedi.

FRANCUSKA - VELS (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:0

Duel polufinalista sa proteklog Evropskog prvenstva 2016. pripao je Trikolorima. Francuska je razbila Vels, iako rezultat to ne ilustruje. Zmajevi mogu da budu zadovoljni sa samo dve lopte koje su završile u njihovoj mreži, jer je domaća selekcija uništila sve njihove pokušaje da priđu šesnaestercu. Pravo je čudo kako se mreža gostiju zatresla samo jednom u prvih 45 minuta. Grizman je pogodio u 18. minutu, a na naredni gol čekalo se do 71. minuta kada je Žiru bio precizan na dodavanje Mbapea. Velšani su dobro prošli.

HIMKI - BASKONIJA (tip bezh1, kvota 1,30) - rezultat 91:90

Himki nastavlja da prati ritam koji diktira CSKA u Evroligi. Izabranicima Jorgosa Barcokasa ovo je bila peta pobeda, dok su gosti iz Baskije upisali peti poraz. Srpski plejmejker Stefan Marković odigrao je veoma dobru partiju. Na terenu je proveo 26 minuta, postigao je 15 poena, podelio tri asistencije i zabeležio dva skoka. Još bolji u pobedničkoj ekipi bili su Aleksej Šved i Entoni Hil sa po 20 poena, a Džejms Anderson dodao je na to još 18 poena.

BAMBERG - FENERBAHČE (tip bezh2, kvota 1,35) - rezultat 57:80

Šampion Evrope uhvatio je pravi ritam. Ovo je bio drugi uzastopni trijumf u Evroligi ekipe Željka Obradovića, odnosno četvrti ako se računaju i mečevi u turskom prvenstvu. Fenerbahče je dominirao u svim elementima igre večeras, ni u jednom trenutku nije dozvolio protivniku da pomisli kako bi mogao da napravi iznenađenje. Jan Veseli je sa 15 poena bio najefikasniji u turskoj ekipi, a dodao je pod dva skoka i asistencije. Bred Vonamejker dodao je 13 poena, dok je Marko Gudurić dodao još pet. Ogastin Rabit je sa 12 poena bio najbolji strelac u redovima Bamberga, a Luka Mitrović je ubacio šest poena i uhvatio četiri lopte.

PRECRTANO:

PLZENJ - SLOVAČKO (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 2:2

Plzenj je nepogrešiv u prvenstvu, ali u Kupu je uspeo da zabrlja. Trener Pavel Vrba odlučio je da malo promeša karte u okršaju sa Slovačkim, i to ga je koštalo plasmana u četvrtfinale najmasovnijeg nacionalnog takmičenja. Gosti su prvi došli do vođstva, ali je Plzenj uspeo da preokrene do 54. minuta. Ipak, 25 minuta pre kraja Slovačko stiže do izjednjačenja, a potom je u produžecima još jednim golom stiglo do velikog rezultata.

ŠVEDSKA - ITALIJA (tip 2, kvota 2,25) - rezultat 1:0

Azuri nikad nisu bili bliže ponoru i u opasnosti da propuste veliko takmičenje posle ravno 60 godina, a to će se zaista i desiti ukoliko za par dana indisponirani Đampjero Ventura ne pronađe dobitnu kombinaciju za revanš na San Siru u ponedeljak uveče. Posle prvog poluvremena i uzbudljivog baraž okršaja, Švedska putuje na Čizmu sa minimalnom prednošću od 1:0, zahvaljujući trijumfu u Solni za koji se pobrinuo rezervista Jakob Johanson, koji je matirao Bufona u 61. minutu. Samo tri minuta na terenu bilo je dovoljno vezisti grčkog AEK-a da kazni "tvrde" i na momente dosadne Italijane, istina uz malu pomoć De Rosija od čije se noge lopta odbila u mrežu, ali gol se računa i gura Šveđane ka Mundijalu u Rusiji.

BELGIJA - MEKSIKO (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:3

Sjajna fudbalska predstava, igra na gol više, pregršt šansi, šest golova. To je viđeno na stadionu Kralj Boduen, na kome je Belgija dočekala Meksiko u prijateljskom odmeravanju snaga. Belgija je dva puta imala prednost, a potom je morala da sustiže vođstvo Sombrerose. Azar i dva pogotka Lukakua, naspram Gvardada i dva gola Lozana. Domaćin je ukupno gledao imao nešto više prilika, ali su Meksikanci bili vrlo raspoloženi da odmere snage sa jednom od najboljih selekcija na svetu.

OLIMPIJAKOS - PANATINAIKOS (tip bezh1, kvota 1,55) - rezultat 62:70

Računajući i finale grčkog plej-ofa prošle sezone, Panatinaikosu je ovo bila četvrta pobeda nad najvećim rivalom, a treća zaredom u Pireju. Džejms Gist tradicionalno je bio raspoložen za igru protiv Olimpijakosa. Ubacio je 15 poena i bio najefikasniji u Panatinaikosu, a pritom je uhvatio i šest lopti pod koševima. Lukas Lekavičijus je ubacio 14 poena, a Kejsi Rivers je dodao još 12 za Zelene. Janis Strelnijeks je dao 18 za Olimpijakos, a Nikola Milutinov postigao je četiri uz sedam skokova. Osim u par navrata u prvoj i trećoj četvrtini, Panatinaikos je bio taj koji je vodio, kontrolisao situaciju na terenu i diktirao ritam.

(FOTO: Action Images)