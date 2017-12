REZZIME DANA (petak): E, Napoli, Napoli...

Pogledajte ko vam je 1. decembra doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali..

ZAOKRUŽENO:

CSKA - TOSNO (tip 1, kvota 1,42) - rezultat 6:0

Najigraniji par dana je zaokružen! Armejci su još jednom potvrdili da se nalaze u velikom naletu. Večeras je u Moskvi stradalo Tosno. Iživljavanjem nad novim Premijerligašem ekipa Viktora Gončarenka stigla je do četvrte uzastopne pobede. Dileme nije ni bilo. Posebno što je za igru bio raspoložen Vitinjo. Istina, Brazilac je prva dva gola na meču postigao iz penala. Posle toga usledila je surova demonstracija moći. Tosno nije znalo gde bije. Pogađali su Vasin, Golovin i Holanđanin Vernblum.

ROMA - SPAL (tip 1, kvota, 1,22) - rezultat 3:1

Roma je nastavila poteru za vodećim Napolijem. Na žalost, ponovo je jednu od glavnih uloga imala video tehnologija. Već u devetom minutu gosti su ostali sa igračem manje. Sudija Abiso je pokazao prvo žuti karton Felipeu koji je oborio Edina Džeka, ali je potom posle gledanja snimka video da je ovaj bio poslednji igrač odbrane i pokazao mu put u svlačionicu. Domaćin je brojčanu prednost iskoristio u 19. minutu upravo preko Džeka. Posle toga sve je bilo lakše.

SPORTING - BELENENSES (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 1:0

Sporting iz Lisabona može na miru da čeka veliki derbi između Porta i Benfike, pošto je u premijernom meču 13.kola bio bolji od Belenesesa. Malo toga je moglo da se vidi u Lisabonu, ali učenici Žorža Žezusa su gotovo rutinski došli do prednosti. Jedini gol na meču postigao je Bast Dost u 13.minutu iz jedanesteraca. Dovoljno da Sporting stigne do četvrte pobede u nizu.

KARDIF - NORIČ (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 3:1

Kardif je nastavio sa serijom pobeda, a Norič niz bez slavlja. A, nije se tako činilo posle prvog poluvremena. Kanarinci su odigrali kvalitetno i u smiraj prvih 45 minuta stekli prednost. Međutim, preobražaj Kardifa u nastavku počeo je već u 49. sa bele tačke, a preokret 14 minuta kasnije. Konačan rezultat postavljen je deset minuta pre kraja utakmice, a bio je rezultat dominacije domaćina.

JAGJELONIJA - POGON (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 1:0

Poslednjeplasirani je igrao fudbal, a tim koji se bori za sam vrh je pobedio. Pogon je imao čak 71 odsto poseda lopte, 17 puta je šutirao na gol favorita naspram Jagjelonijih sedam pokušaja, a opet nije uspeo da dođe ni do boda. Domaćin je slavio prelepim pogotkom Šeridana, koji je petom, u stilu Ibrahimovića, matirao fenjeraša u devetom minutu.

SLAVIJA - OSTRAVA (tip 1, kvota 1,17) - rezultat 2:1

Slavija je ostvarila cilj, kao i Ostrava. Praški sastav osvojio je tri boda, dok se Banjik nije rezultatski obrukao. A, ne da je mogao... Gosti u drugom poluvremenu nisu šutnuli na gol, dok su u prvom imali tri pokušaja van okvira, a ipak su stigli do prednosti u 8. minutu autogolom Fridriha. Ovaj igrač iskupio se pogotkom za preokret već u 28. minutu, iako se tada nije očekivalo da će to biti konačan rezultat.

MINHEN 1860 - ŠALDING (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Reklo bi se da su Lavovi ponovo ogladneli. Posle dremke u prethodna dva kola Minhen 1860 deklasirao je Šaldung na svom stadionu i zadržao lidersku poziciju u četvrtom nemačkom rangu. Sve je bilo gotovo već u prvih 45 minuta, kada je domaćin u periodu od 6. do 40. minuta tri puta tresao mrežu rivala, pa je u nastavku rutinski okončao utakmicu.

ZVOLE - UTREHT (tip GG, kvota 1,53) - rezultat 1:1

Plesao je Cvole po ivici žileta u duelu sa Utrehtom, ali je na kraju na svom stadionu izvukao bod. Na ovaj način Cvole je ipak prekinuo niz Utrehta koji je pobedio na prethodne tri prvenstvene utakmice. Gostujuća ekipa povela je u 33. minutu golom Sandera van den Steka koji je bio veoma snalažljiv na protivničkom petercu. Ipak, prema prizanoj igri, Cvole je zaslužio večeras da ostane neporažen. A sedam minuta pre kraja domaćin je uspeo da izjednači.

PRECRTANO:

ŠARLROA - OSTENDE (tip 1, kvota 2,15) - rezultat 1:1

Kako je Šarlroa igrao u drugom poluvremenu, dobro je da je i bod osvojio. U prvom delu crno-beli su imali prednost i kontrolisali tok dešavanja, dok su u drugom potpuno podbacili. Ostende se rastrčao, izjednačio u 57. minutu, a u 86. uspeo da promaši penal za konačan preokret. Domaćin je u drugom delu samo jednom atakovao na rivala...

NAPOLI - JUVENTUS (tip GG, kvota 1,80) - rezultat 0:1

Juventus je kao gost u derbiju 15. kola Serije A pobedio Napoli sa 1:0, a klubu sa juga Italije presudio je "pali heroj" San Paola, Gonzalo Iguain. Argentinski napadač je samo jednom pobegao čuvarima i to u ranoj fazi utakmice, ali je i to bilo dovoljno da se zatrese mreža Napolitanaca. To je, ispostaviće se, bilo dovoljno za veliku pobedu. Juve je prepustio Napoliju posed lopte i inicijativu, a orijentisao se uglavnom na kontranapade. To je u neku ruku bilo i očekivano, a Masimilijano Alegri maksimalno je iskoristio takvu postavku stvari.

(FOTO: Action Images)