REZZIME DANA (petak): Napoli i CSKA bez greške! Najigraniji Vigan skrenuo

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

KROTONE - NAPOLI (tip 2, kvota 1,23) - rezultat 0:1

Postio je dugo Marek Hamšik, a kada je pre dve nedelje postigao taj toliko čekani gol, kada je konačno izjednačio rekord Dijega Armanda Maradone, veliki teret je pao sa ramena Slovaka. Osetio je to i Krotone, koji je poražen kod kuće baš Hamšikovim golom u 17. minutu. U nastavku se Napoli povukao i rutinski priveo meč kraju.

MARITIMO - UNIAO MADEIRA (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 3:2

Pirova pobeda Maritima. Uspeli su Lavovi da slave nad Uniao Madeirom, ali im to zbog slabije gol razlike od Sportinga neće doneti plasman u narednu fazu Liga kupa Portugala. Bio je to čudan meč. Domaćin je poveo, potom je gost preokrenuo, a Maritimo u finišu prvog dela ostao sa igračem manje. Ipak, 12. minuta pre kraja i gosti su pocrveneli pa je Maritimo izjednačio. Minut kasnije još jedno isključenje za Madeiru, pa je domaćin to iskoristio do kraja meča.

BASKONIJA - CSKA (tip bezh 2, kvota 1,50) - rezultat 81:90

CSKA se vratio na lidersku poziciju na tabeli Evrolige. Armejci su kao gosti savladali Baskoniju sa 90:81 u meču 15. kola elitnog takmičenja i to im je bio drugi vezani trijumf. Ruski gigant je utakmicu prelomio u poslednjoj deonici kada je dobrom igrom u odbrani sveo domaće na samo devet postignutih poena. Na drugoj strani u napadu su veoma raspoloženi bili Serhio Rodrigez i Vil Klajburn. Španac je dao 25, a Amerikanac 20 poena. Šengelija je takođe postigao 20 poena za domaću ekipu, dok je Janis Tima utakmicu završio sa tri poena manje. Kevin Džouns je dao dva poena.

AL AHLI KAIRO - PETRODŽET (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0

Tradicija je tu da se poštuje, a delimično su je ispoštovali Al Ahli i Petrodžet. Prvi pogodak je postigao Valid Soliman u 61. minutu utakmice, do tada se domaćin mučio, dok su trijumf overili pogocima u 77. minutu i u 81. minutu. Al Ahli nikada nije izgubio od Petrodžeta, tako da ni ovoga puta nije bio taj slučaj. Obično igraju 0-2, tako je bilo na četiri poslednja meča pre ovog, ali su sada za malo prebacili tu granicu.

PERSEPOLIS - TRAKTOR SAZI (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 2:0

Zna se ko je gazda u Iranu i sa kim obično nema problema kada se nađe na tiketu. Persepolis je lako izašao na kraj sa Traktor Sazijem, sa po jednim golom u oba poluvremena. Gosti su prethodnih sedmica ušli u formu, ali sve to pada u vodu kada idete u goste velikom Persepolisu. Nijednog trenutka se pitanje pobednika nije dovodilo u pitanje.

PRECRTANO:

VIGAN - ČARLTON (tip 1, kvota 1,45) - rezultat 0:0

Najigraniji par dana nije zaokružen! Zadržao je Vigan pozitivan niz, ali nije uspeo da opravda status favorita protiv Čarltona. Imali su Latiksi više od igre, nekoliko odličnih prilika, ali je mreža gostiju iz Londona ostala netaknuta. Gosti su bili defanzivnije orjentisani i kući nose veliki bod.

BRAGA - PORTIMONENSE (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 2:2

Kao da se Bragi ne igra Liga kup Portugala. Momci Abela Fereire nisu uspeli da pobede nikoga u svojoj grupi, pa su završili takmičenje. Braga je imala dva gola prednosti protiv Portimonensea posle pola sata igre, ali se pokazalo da je taj rezultat zaista opasan. Dener je osam minuta kasnije smanjio rezultat, a u 78. je isti igrač doneo izjednačenje.

KARDIF - PRESTON (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 0:1

Kakvo veče za navijače Preston Nort Enda! Ljiljani su u gostima savladali Kardif Siti sa 1:0 u utakmici 25. kola engleskog Čempionšipa i ponovo se uključili u borbu za mesto koje vodi u plej-of. A do trijumfa na stadionu u Velsu gosti su došli u napetoj završnici, pogotkom Toma Klarka u poslednjem minutu. Ovo je Kardifu bio drugi uzastopni prvenstveni poraz, dok je Preston upisao prvu pobedu posle dva remija. Ujedno ekipa Prestona je zabeležila prvu pobedu na gostovanju Kardif Sitiju još od 2004. godine.

HAPOEL TEL AVIV - HAPOEL RIŠON (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:1

Činilo se da će Haopel Tel Aviv da se prošeta kroz drugoligaški rang i da sa prvog mesta dočeka plej-of, ali je sada zakomplikovao situaciju. Treči meč zaredom nekadašnji šampion ne zna za pobedu, a sada je bolji od njega bio imenjak iz Ironi Rišona. Generalno, bio je to tvrd dvoboj sa vrlo malo prilika, ali su se gosti radovali golom sa bele tačke tri minuta pre kraja susreta.

HIMKI - BARSELONA (tip bezh1, kvota 1,60) - rezultat 65:79

Pobedila je Barselona posle šest uzastopnih poraza u svim takmičenjima, a to je jedino što može da veseli bilo koga u redovima Himkija ili Katalonaca. Generalno je to bila loša košarka, s mnogo nepreciznih dodavanja, pa čak i nekih poteza kojih bi se i igrači s daleko manjim renomeom posramili. Odbrane su sve vreme izgledale jako slabo. Sve je delovalo prilično haotično na obe strane, a u svemu se tokom poslednje deonice bolje snalazila Barsa koja se odlepila na pet, a zatim i na 12 razlike usled promašaja domaćina.

(FOTO: Action Images)