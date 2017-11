REZZIME DANA (petak): Silna Galata i nesrećni Betis

Pogledajte ko vam je 3. novembra doneo novac, a ko vas je prodao...

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

GALATARASAJ - GENČLERBIRLIGI (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 5:1

Najigraniji par dana je zaokružen! Galatasaraj je ceh za poraz od Trabzona naplatio nesrećnom Genčlerbirligiju. U derbi utakmici 11. kola turske Superlige istanbulski velikan je na svom stadionu pregazio goste iz Ankare. Još jednu sjajnu partiju u dresu istanbulskih Lavova pružio je Bafetimbi Gomis koji je dao dva i namestio jedan gol.

MIDTJILAND - HELSINGOR (tip 1, kvota 1,25) - rezultat 2:1

Vukovi su opravdali epitet velikog favorita, ali strepeo je domaćin do samog kraja. Rival je parirao i tokom prvog poluvremena, iako je čak dva puta u tom periodu bio primoran da vadi loptu iz mreže. Najpre u 7. minutu kada je gorostasni Norvežanin Aleksander Serlot zatresao mrežu, deveti put u sezoni. Na drugi pogodak čekalo se do pred sam odlazak na pauzu, a Helsinger je u nastavak ušao još jače i rešen da izbori makar bod. U tome nije uspeo, ali jeste da u 52. minutu prepolovi prednost Midtjilanda. Do kraja susreta golman domaćih imao je pune ruke posla, ali rezultat se nije menjao.

AJNTRAHT - VERDER (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 2:1

Kada se sve pogleda, Verder je zaslužio bod. Ali do njega nije došao, jer je najbolji napadač Frankfurta Sebastijan Ale reagovao u stilu vrhunskih špiceva i minut pre kraja susreta na najbolji način završio akciju svog tima. Ajntraht je poveo u 17. minutu, ali je samo osam minuzta kasnije Verder izjednačio. U nastavku je viđena prilično izjednačena igra, a domaćin je imao više koncentracije u završnici.

NIM - KEVIJI (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 4:1

Nim je zgromio Keviji, kome se crno piše nastavi li sa ovakvim izdanjima. Bio je to sedmi vezani ligaški poraz Kevijia, dok je Nim nanizao četvrtu pobedu kojom se probio do drugog mesta na tabeli. Domaćin je slavio na krilima raspoloženog Umuta Bozoka, koji je tri puta matirao golmana gostiju. Keviji je u finišu zaigrao ofanzivnije i uspeo je da stigne do utešnog pogotka.

GENT - STANDARD (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:0

Gent je zaustavio Standard trenera Rikarda Sa Pinta. To je bio prvi poraz Standarda posle četiri utakmice, a strelac jedinog pogotka bio je Roman Jaremčuk u 50. minutu. Tom golu prethodila je dobra akcija Mačada po levoj strani, zatim je usledila prilično slaba reakcija golmana Očoe, pa je Jaremčuku preostalo bukvalno da se pokloni ispred praznog gola.

MINHEN 1860 - MEMINGEN (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Sa Lavovima ove sezone nema šale. Minhen 1860 na putu je da se ekspresno ratosilja četvrtog ranga, pošto je na nešto više od pola okončanog takmičenja sakupio osam bodova više od najbližeg pratioca. I ne samo to. Minhen je ubedljivo najefikasniji, ali i tim sa najboljom defanzivom. Pretposlednji Memingen bio je samo topovsko meso, koje je dobro prošlo sa samo dva gola u mreži.

PRECRTANO:

BETIS - HETAFE (tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:2

Teško se Betis nosio psihološki sa podatkom da mu je Hetafe iz dva šuta u okvir gola dao dva gola, dok se on upinjao i zapinjao ne bi li zatresao mrežu. Na velikom odmoru gosti su imali dva gola viška, međutim domaćin nije odustajao. U 68. Sanabrija je smanjio, a Budebu tri minuta pre kraja doneo bod svom timu, koji je po svemu prikazanom zaslužio ceo plen. Imao je 75 odsto loptu u svojim nogama, ali je gost odneo bod.

VULVERHEMPTON - FULAM (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 2:0

Fulam i Slaviša Jokanović nisu imali šta da traže na stadionu Vulverhemptona. Vukovi su ih rutinski ispratili sa stadiona. Ovo je Jokanovićevoj ekipi bila peta uzastopna utakmica bez pobede, dok su Vulvsi upisali četvrti trijumf zaredom na svom stadionu. Ceo posao domaća ekipa završila je već u prvom poluvremenu. U devetom minutu marokanski defanzivac Roman Sais. Ispostaviće se da je konačan rezultat postavljen već u 26. minutu kada je Leo Bonatini, brazilski napadač, zatresao mrežu Fulama.

REN - BORDO (tip GG, kvota 1,90) - rezultat 1:0

Kada kapiten odigra očajno, onda najčešće njegov tim nema šta da traži. Takav je bio slučaj i sa Žeremijem Tulalanom, koji je sa trakom oko ruke predvodio Bordo na gostovanju Renu i tamo, u Bretanji, presudio svom timu. Da ne bude zabune, ni ostali igrači nisu cvećke, ali vremešnom vezisti, koji je ovaj meč igrao na mestu štopera uz Vukašina Jovanovića, na dušu ide autogol u 12. minutu. Taj kiks posle skraćenog kornera Rena i ubacivanja lopte, kada je glavom skrenuo loptu iza svog golmana, bio je, ispostaviće se, ključni detalj u prilično nezanimljivom duelu. Za 90 minuta igre Bordo je pet puta gađao gol rivala, ali nijednom ti pokušaji nisu išli u okvir.

AJAČIO - ŠATORU (tip 1, kvota 1,65) - rezultat 1:2

Šatoru je pronašao formu, a Ajačio kao da je polako gubi. Tim sa Korzike posle remija sa Klermon prošle nedelje zabeležio je neuspeh na domaćem terenu, čime je propustio priliku da se vrati na lidersku poziciju. Šatoru je stigao u vođstvo sredinom prvog dela igre, a nastavku je viđena daleko bolja igra Korzikanaca. Inicijativa je naplaćena 13 minuta pre kraja, ali se Ajačio toliko iscrpeo da je posle samo osam minuta ponovo bio u minusu. Ovaj put nije bilo pomoći.

