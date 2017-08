REZZIME DANA (ponedeljak): Englezi, ugledajte se na Italijane

Pogledajte ko vam je 28. avgusta doneo novac, a ko vas je prodao...

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

KSAMAKS - RAPERSVIL (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 2:0

Ako je neko danas najlakše došao, onda je to Ksamaks. Realno, kad bi svi ovako dolazili gde bi vam bio kraj? Ukoliko ste favorit, onda izađete na teren i to pokažete, kao Ksamaks danas. Već do 22. minuta pisalo je 2:0 na semaforu, ostalo je bilo čisto odrađivanje posla. Ksamaks je danas odigrao bez zamerke.

BARI - ČEZENA (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 3:0

Bravo za Bari! Niko se ne bi žalio ni da je Bari načeo Čezenu ranije, ali i ovako je dobro. U 38. minutu pogodio je Improta, Galano je na isteku časa igre povisio na 2:0, a konačan rezultat postavio je Tonuči u 68. minutu. Bari vas je bratski ispoštovao.

PROLETER - TEMNIĆ (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 3:0

Novajlija u drugoligaškom rangu nije uspeo da pruži jači otpor na ovom gostovanju, a prelomni trenutak desio se u 47. minutu kada su domaćini stigli do dva gola prednosti sa bele tačke. Prethodno je Vladimir Peralević doveo Proleter u vođstvo u 32, na 2:0 povisio je Novaković sa kreča, a konačnih 3:0 postavio je Mirosavljev u 50. minutu.

LIBEK - ALTONA (tip 1, kvota 1,52) - rezultat 2:1

Jeste li hteli kec? Evo vam keca. Libek je odradio posao valjano i na tome bi mu trebalo čestitati. U 19. je poveo, u 86. udvostručio prednost, a gosti su se tek pred kraj malo trgli. Uglavnom, Libek vas je ispoštovao tako lako kao retko ko danas.

BEITAR - MS AŠDOD (tip 1, kvota 1,50) - rezultat 4:1

Beitar vas je maksimalno ispoštovao, iako nije sve počelo kako treba. Genev je doveo goste u vođstvo, ali je domaćin od 34. do 85. minuta izrešetao Ašdod jasno stavivši do znanja ko je gazda na terenu. Kako bilo, Beitar vas je malo iscimao, ali je na kraju sve došlo na svoje.

TABORSKO - FRIDEK MISTEK (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 3:0

Muški ste zategli ovde keca i to se ispostavilo kao najbolja moguća odluka. Ne verujemo da vam imena strelaca preterano znače, ali važno je napomenuti da je domaćin slavio ubedljivo sa 3:0 i da je zaokružena lepa kvota 1,90. Gde ćete više?

PRECRTANO:

KSMS JAŠI - SEPSI (tip 1, kvota 1,75) - rezultat 0:2

Strelac prvog i najvažnijeg gola bio je Herea na asistenciju Hadnagija u 30. Bila je to ne previše ozbiljna akcija, ali je golman Kelava napravio kiks te omogućio gostima da dođu do vođstva. Sepsi je uspeo čak na kraju meča i da poveća vođstvo, a strelac je bio opet isti igrač, Herea, u 84. minutu.

DOVER - EBSFLIT (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:1

Tako blizu, a tako daleko. Poveo je domaćin u 17. minutu, čuvao rezultat skoro do kraja, ali nemamo drugo objašnjenje sem da je fudbalerima Dovera u samom finišu popustila koncentracija pa su primili taj gol. Vinovnik vaše nesreće bio je Daren Mekvin u 76. minutu. Šteta...

JORK - MANČESTER (tip 3+, kvota 1,50) - rezultat 0:2

Mnogi su danas ovde zategli tip na tri ili više golova, ali videsmo "samo" dva. I to oba u drugom delu drugog poluvremena kada su Grivs i Gilhrist pogađali za pobedu gostiju. Šteta, nedostajao je taj jedan pogodak...

DARTFORD - TAROK (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 0:1

Čekao se kec, ali je domaćin zašlajfovao. Sem Higins je u 20. minutu doveo goste u vođstvo i već tada vam nekako nagovestio da će kec teško doći. U redu, ostalo je bilo još 70 i kusur minuta, očekivalo se da Dartford krene napred ne bi li iščupao bar nerešeno, ali mućak. Ostalo je 0:1.

