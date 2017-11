REZZIME DANA (sreda): Nedostajali samo Spartak, Fener i Valensija

Pogledajte ko vam je 15. novembra doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

BORAC ČAČAK - CRVENA ZVEZDA (tip 2, kvota 1,25) - rezultat 0:4

Za Zvezdu je Borac bio samo lakši trening! Crveno-beli su ostali u igri za oba trofeja, pošto su u okviru osmine finala Kupa Srbije lako savladali Borac iz Čačka. Sve se nacrtalo Vladanu Milojeviću i njegovim momcima. Poveli su ranim golom Nemanje Milića, potom je kontroverzni arbitar iz Kraljeva Srđan Obradović pokazao direktan crveni karton defanzivcu domaćina Kostiću. Od tog momenta otpor izmučenih fudbalera Borca skoro da nije postojao. Igralo se samo pred njegovim golom. Gosti su postigli četiri gola, a mogli su još najmanje toliko.

PARTIZAN - RAD (tip 1, kvota 1,20) - rezultat 3:0

Spori ritam bend u prvom - dirignet u liku Saše Ilića u drugom. Dva lica pokazao je Partizan na podijumu u Humskoj, ali je odsvirao pobedničke note i postarao se da crno-beli sruše Rad i plasiraju se u četvrtfinale Kupa Srbije. Krajnji rezultat ilustruje razliku u klasi između gradskih rivala, međutim, ona je došla do izražaja tek kad je na raskvašen teren kročio 39-godišnji Ilić. Ponovo je preuzeo odgovornost, povezao dotad zapetljane i uspavane crno-bele, osigurao miran pas, pokrenuo na desetine smislenih akcija i oslobobio saigrače stega. Omogućio im da urade ono što bez njega nisu mogli. Da daju golove...

KARDIF METROPOLITAN - NJUTAUN (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Kardif Metropolitan domogao se finala Liga kupa Velsa, na jedvite jade. Ulogu favorita domaći su potvrdili pogotkom u samoj završnici. Igrao se 87. minut kada je Evans realizovao nalet domaćina i raspršio nade Njutauna da može do povoljnog rezultata. Kardif je bio daleko bolji rival, kontrolisao je događanja na terenu, ali je imao problema da slomi otpor rivala.

VOJVODINA - DINAMO PANČEVO (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:0

Iako početak prijateljskog odmeravanja snaga to nije nagoveštavao, praktično čitavo prvo poluvreme proteklo je uglavnom u igri na sredini terena. U sličnom ritmu nastavilo se i u drugom delu meča, a Vojvodina je, posle oduzete lopte i udarca Vujanovića u 70. minutu imala veliku šansu da povede. Do kraja meča timovi su se smenjivali u napadima, da bi crveno-beli u poslednjem minutu utakmice ipak uspeli da dođu do pobedonosnog pogotka. Posle odličnog prodora Cebare po desnoj strani i odigranog povratnog pasa pred peterac, Gajić je šutirao iz prve i pogodio mrežu Dinama.

CRVENA ZVEZDA - CSKA MOSKVA (tip bezh2, kvota 1,30) - rezultat 59:85

Crvena zvezda nije ponovila podvig iz prošle sezone, iako je verovala da CSKA može da padne. Ostaje samo gorka uspomena na najteži poraz u Evroligi na domaćem terenu i košarkaški čas za tim sa Malog Kalemegdana. Odbrana u reketu ponovo je bila slaba, rešenja iz protivničkog pika opet su bila nerešiva enigma. Na sve to, Zvezdin napadački opus bio je sveden isključivo na rešenja van reketa, gde nisu pronašli mnogo sreće. Ponajviše jer su močnom moskovskom takmacu prerano dozvolili da uđe u prepoznatljivu seriju i napuni koš tako da je komotna razlika došla još u ranoj fazi utakmice. Ročesti je sa 15 poena bio najefikasniji u Crvenoj zvezdi, dok je De Kolo bio najbolji strelac CSKA sa 16 poena.

ŽALGIRIS - UTENIS (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 5:2

Žalgiris je imao lakši posao i bez problema je opravdao ulogu favorita. Utenis je bio nemi posmatrač događanja na nacionalnom stadionu sve do 67. minuta, kada se setio da je svrha igre dati ili bar ugroziti gol rivala. Kasno se setio, jer je Žalgiris do tog perioda imao četiri gola viška. Gost se osmelio i do 81. dva puta zatresao mrežu, a potom se Partizanov đak Matija Ljujić u drugom minutu sudijske nadoknade potrudio da pukne petarda. I to u velikom stilu, pogotkom iz slobodnjaka sa oko 25 metara.

SUDUVA - LIETAVA (tip 1, kvota 1,15) - rezultat 2:1

Suduva je rivalu brzo stavila do znanja da je u duelu zanima samo pobeda, pa je već posle 25 minuta na semaforu stajalo da domaćin ima dva gola prednosti. Jonava nije previše pokazala, ali je uspevala da zaustavi nalete raspoložene Suduve. U nastavku drugačija slika. Domaćin je stao na loptu, nije previše rizikovao. Jonava je stigla do utešnog pogotka 15 minuta pre kraja, a snage za nešto više nije imala. Srpski internacionalac Aleksandar Živanović nije ulazio u igru u redovima domaćeg sastava.

PRECRTANO:

SPARTAK SUBOTICA - MAČVA (tip 1, kvota 1,90) - rezultat 1:1

Najigraniji par dana nije zaokružen! Posle OFK Bačke, koju su u prethodnoj rundi savladali 4:2 boljim izvođenjem jedanaesteraca, fudbaleri Mačve su još jednom dokazali snalažljivost u odlučujućim trenucima. Plasirali su se u četvrtfinale Kupa Srbije tako što su u gostima eliminisali još jednog superligaša, Spartak Ždrepčevu krv - 6:5 (1:1, 1:0). Bojan Ćećarić je u 12. minutu doveo Subotičane u vođstvo, poravnao je Miodrag Gemović u 60, minutu, a posel udaraca sa 11 metara bolji je bio tim Dragana Aničića i plasirao se među osam najboljih u masovnijem takmičenju.

FENERBAHČE - OLIMPIJAKOS (tip bezh1, kvota 1,30) - rezultat 75:75

Fener je bio prebijen spartanskom odbranom, Fener je bio inferioran u skoku. Fener u produžecima nije imao rešenje za Jorgosa Printezisa koji se osećao toliko komforno pod košem domaćina da je pokupio silne ofanzivne skokove i odveo Olimpijakos u bezbednu zonu. Kada se podvuče crta više nego zaslužen trijumf grčkog velikana. Olimpijakos je imao bolji šut, više skokova i koncentracije u odsudnim momentima. Fener je uspeo jednom da preživi, pošto je ekipa Željka Obradovića stigla minus 11 i obezbedila produžetak. Tu je bio kraj.

VALENSIJA - ARMANI MILANO (tip bezh 1, kvota 1,25) - rezultat 74:74

Svi preduslovi su bili ispunjeni da Valensija stigne do četvrte evroligaške pobede. Vodio je domaćin u većem delu utakmice, posle 30 minuta igre imao prednost od šest poena. Međutim, košarkašima Valensije kao da je neko stavio povez na oči tokom poslednje deonice. Armani je to iskoristio, došao do izjednačenja u regularnom delu i na kraju slavio posle dva produžetka.

(FOTO: Action Images)