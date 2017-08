REZZIME DANA (utorak): Nema greške sa Englezima

Pogledajte ko vam je 29. avgusta doneo novac, a ko vas je prodao...

Veličina slova A A A

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

BLEKBURN - STOUK M23 (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 1:0

Najigraniji par dana je zaokružen. Jedva, ali je ipak prošao. Blekburn je golom Natala u 77. minutu slomio otpor Stouka, za koga je čitav susret odigrao iskusni vezista Čarli Adam. Strateg domaćih Toni Maubri je strpljivo čekao kiks rivala i kaznio ga u završnici.

SKANTORP - SANDERLEND M23 (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 3:1

Ni mlađanim Crnim mačkama ne cvetaju ruže. Skantorp je pogocima u 3. i u četvrtom minutu nadoknade determinisao tok susreta. Sanderlend se vratio u igru preko Grinvuda, ali nije nastavio žestoko. Zato je u 90. Moris stavio tačku na trijumf.

PITERBORO - SAUTEMPTON M23 (tip 1, kvota 1,80) - rezultat 2:0

Laganica... Lider Lige 1 sa pola gasa je slavio protiv mladog tima Sautemptona u okviru LDV kupa. Domaći tim do prednosti je došao već posle 120 sekundi kada je mrežu zatresao Morijas, a u 21. Medison je realizovao najstrožu kaznu i već tada postavio konačan rezultat. Piterboro nije zapinjao, već je rutinski priveo meč kraju.

FLITVUD - LESTER M23 (tip 1, kvota 1,85) - rezultat 3:0

Flitvud se prošetao u prvom meču Grupe A LDV kupa. Ekipa Uvea Reslera deklasirala je mladi tima Lestera, u meču koji je obilovao šansama. Blistali su dvostruki asistent Glendon, kao i strelac Ekpolo, koji je zabeležio i uspešno dovanje za treći gol koji je bio delo Burnsa.

B 1913 - HVIDOVRE (tip 2, kvota 1,35) - rezultat 1:3

Lider treće lige Danske izbacio je B 1913 iz Kupa i plasirao se u treću rundu. Četvrtoligaš je poveo već u 1. minutu, ali je potom upao u mašinu Hvidovrea. Gosti su preokrenuli već do odlaska na veliki odmor, i u nastavku stavili tačku minut pre kraja. Oba tima susret su završila sa igračem manje.

ČESTERFILD - BREDFORD (tip 2, kvota 1,95) - rezultat 2:4

Poslednjeplasirani sastav Lige 2 nije imao šanse u sudaru sa ekipom iz sredine tabele Lige 1. Česterfild je poveo polovinom prvog dela i tako praktično naljutio igrače Bredforda, koji su u nadoknadi poravnali rezultat, a u nastavku sa još tri pogotka rešili pitanje pobednika.

PRECRTANO:

EJR JUNAJTED - MONTROUZ (tip 1, kvota 1,40) - rezultat 1:1

Druga runda škotskog Čelendž kupa donela je remi. Drugoplasirani tim Lige 1 nije uspeo da opravda status favorita i savlada drugoplasiranu ekipu Lige 2. Mopntrouz je bolje krenuo, stekao vođstvo u 2. minutu, međutim, Ejr je poravnao pre isteka pola sata utakmice. Do kraja su viđene brojne prilike na obe strane, ali nije bilo golova.

UAE - SAUDIJSKA ARABIJA (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 2:1

Činilo se kako će se stvari odvijati po planu za Saudijce kada su već u 20. minutu pogotkom Al Abeda iz jedanaesterca došli u vođstvo, ali sreća gostiju trajala je tek 70 sekundi. Čim su krenuli s centra domaći su izjednačili. Posle postignutog izjednačujućeg pogotka UAE su zaigrali puno bolje i to su unovčili u drugom poluvremenu. Igrao se 60. minut kada je Halil prekrasnim pogotkom doneo pobedu domaćoj reprezentaciji.

URDINGEN - ESEN (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 2:2

Domaćin se izvukao. Esen je posle vodećeg pogotka u 24. minutu prepustio loptu domaćinu i do kraja susreta šansu vrebao iz kontri. Urdingen je poravnao na isteku pola sata meča, a gost stigao ponovo do prednosti drugim golom Placeka, tri minuta pre odlaska na pauzu. Većim delom drugog poluvremena Urdingen je bio jalov, ali je srećno stigao do izjednačenja sedam minuta pre poslednje sudijskog zvižduka.

TRELEBORG - HELSINGBORG (tip 1, kvota 2,20) - rezultat 1:1

Treleborg je kontrolisao tok dešavanja u prvom poluvremenu, što je i naplatio pogotkom Dina Islamovića, nekadašnjeg omladinca Fulama i prvotimca Groningena, par minuta pre odlaska na pauzu. U nastavku je Helsingborg preuzeo više rizika, i izjednačio već u šestom minutu drugo dela golom Darijana Bojanića.

(FOTO: Action Images)