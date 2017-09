REZZIME DANA (utorak): Uvek taj Liverpul...

Pogledajte ko vam je 26. septembra doneo novac, a ko vas je prodao...

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste tipovali...

ZAOKRUŽENO:

MANČESTER SITI - ŠAHTJOR (tip 1, kvota 1,23) - rezultat 2:0

Čekalo se da Mančester Siti zgromi Šahtjor na svom Etihadu. Umesto toga, navijači su dobiliu meč s određenom dozom neizvenosti, ali na kraju i dva gola. Gosti su odolevali sve do uvodnih momenata drugog poluvremena, kada je Kevin de Brujne ispalio projektil sa preko 20 metara i pogodio blizu desnog gornjeg ugla. Aguero nije realizovao penal dvadesetak minuta pre kraja, ali je Siti u poslednjim trenucima ipak stigao do drugog gola.

APOEL - TOTENHEM (tip 2, kvota 1,30) - rezultat 0:3

Kejn je u Nikoziji sam doveo Pevce do drugog trijumfa - 3:0. I to savršenim het-trikom. Najpre je odbranu domaćina „pocepao“ Jan Fertongen, a desetka londonskog tima levicom počeo seriju, zatim je nas pas Sisoka pogodio i desnom nogom, a savršeni het-trik kompletirao pogotkom glavom posle centaršuta Tripijea.

SEVILJA - MARIBOR (tip 1, kvota 1,18) - rezultat 3:0

Baš kao i u sudaru Bešiktaša i Lajpciga sve je bilo rešeno već nakon prvog poluvremena, a sve se vrtelo oko trostrukog strelca Vizama Ben Jedera. Samo su se smenjivali asistenti. Kod prvog gola Ben Jedera je „pogurao“ Hoakin Korea, kome idu ogromne zasluge za gol pošto je nanizao čak četvoricu protivničkih fudbalera pre nego što je svom golgeteru spremio čistu situaciju iz koje nije mogao da promaši. Drugi gol je proizvod temeljno izgrađene akcije, a treći je postignut sa bele tačke.

NAPOLI - FAJENORD (tip 1, kvota 1,13) - rezultat 3:1

Već u sedmom minutu Lorenco Insinje istrčao je kontru i zatresao mrežu vrhunskim udarcem iz kojeg golman Bred Džouns nije imao realnu šansu da izađe kao pobednik. Uspeo je Fajenord da uspostavi određenu kontrolu i odupre se udarima domaćina. Ali, to je trajalo sve do 49. minuta i to posle krajnje neozbiljne reakcije kompletne Fajenordove defanzivne četvorke, zajedno sa golmanom Džounsom. Dželat je bio Dris Mertens. Umesto umanjenja rezultata, Fajenord je vrlo brzo posle neiskorišćenog penala opet vadio loptu iz mreže. Utešni pogodak gosti su dali neposredno pre poslednjeg sudijskog zvižduka.

DORTMUND - REAL MADRID (tip 2, kvota 2,45) - rezultat 1:3

Pao je i taj Žuti zid! A srušio ga je, naravno, Kristijano Ronaldo. Zvanično najbolji fudbaler sveta proradio je kad je to njegovom Realu bilo najpotrebnije. Na mestu gde nikad pre Madriđani nisu uspeli da slave. Milioneri su, ako ništa drugo, zaslužili bar još jedan gol da postignu - ko zna šta bi bilo da je Bjorn Kujpers dosudio penal posle očiglednog igranja rukom Serhija Ramosa pri rezultatu 0:0.

BRISTOL SITI - BOLTON (tip 1, kvota 1,47) - rezultat 2:0

Bolton i posle deset utakmica u novoj sezoni još ne zna za pobedu. Bolji od tima sa Ribok stadiona bio je Bristol Siti, koji je izdanjem u prvom poluvremenu apsolutno zaslužio bodove. Poveo je Bristol u 39, a od drugog minuta nadoknade imali su igrača više. U nastavku Flint je u 77. potvrdio trijumf.

BEŠIKTAŠ - RB LAJPCIG (tip 1, kvota 2,75) - rezultat 2:0

Rutinski posao odradio je Bešiktaš na svojoj Vodafon Areni protiv Lajpciga. Iskusno i bez previše opterećenja do nova tri boda. I sve za samo jedan period igre. Lajpcig nije dugo izdržao, svega 11 minuta pre nego što je proradila veza na levom boku. Čenk Tosun je odlično uposlio Rajana Babela koji nije imao težak posao da loptu sprovede u mrežu i dovede Bešiktaš u vođstvo. Da gostima iz Nemačke ozbiljno fali iskustvo bilo je jasno pred kraj prvog dela. Uhvatili su Rikardo Kvarežma i Taliska Lajpcigovu na spavanju, što nije prošlo nekažnjeno.

VIGAN - PLIMUT (tip 1, kvota 1,35) - rezultat 1:0

Plimut je novi fenjeraš Lige 1. Dugo je odolevao, ali je pad koncentracije sedam minuta pre kraja Vigan jedva dočekao. Nešto grublja defanziva unutar kaznenog prostora rezultirala je najstrožom kaznom za domaćina, a Nik Pauel, dete Mančester Junajteda, nije pogrešio.

PRECRTANO:

MONAKO - PORTO (tip 1, kvota 2,10) - rezultat 0:3

Najigraniji par dana nije zaokružen. U velikoj golgeterskoj seriji nalazi se Vensan Abubakar. Napadač Porta, vraćen sa pozajmice iz Bešiktaša, blista s početka ove sezone i to su na svojoj koži osetili fudbaleri Monaka. U reprizi finala Lige šampiona iz 2004. godine - kad su Zmajevi slavili 3:0 - Kamerunac je izrastao u glavnog junaka pomalo iznenađujuće pobede portugalskog prvedstavnika. Iako se očekivalo da Monako bude makar nalik minuloj sezoni, Porto je iz dve situacije kaznio katastrofalnu odbranu Žardimovog tima i iskupio se za premijerni poraz od Bešiktaša.

SPARTAK - LIVERPUL (tip 2, kvota 1,55) - rezultat 1:1

Ko nije shvatio do večeras, teško da mu vredi objašnjavati da ovaj i ovakav Liverpul može da igra samo epizodnu ulogu u Ligi šampiona. Jednostavno, tim Jirgena Klopa nema fudbalere vrhunske klase osim Filipea Kutinja i ako se izuzme majstorija Brazilca kojom je spasao Crvene komletne bruke u Moskvi ko zna da li bi slavni klub i bod izvukao na Otkritije areni. Ovako remi za nespokoj engleskog predstavnika koji ima samo dva boda posle dva gola. Možda bi upisao prvu pobedu da je sudija Turpan start golmana Rebrova nad Salahom kaznio jedanaesterecom. A trebalo je. Mada, pitanje je da li bi smušeni sastav sa Enfilda čak i penal uspeo da iskoristi.

(FOTO: Action Images)