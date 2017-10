Riberi ponovo povređen! Izgleda da je koleno i izgleda veoma loše (VIDEO)

Uvek može gore kaže stara narodna izreka koju ovih dana u Minhenu mogu uživo da izučavaju. Nema rezultata, nema igre, smenjen je Karlo Ančeloti, a u današnjoj utakmici sa Hertom detalj koji bi ionako loš početak sezone mogao da učini užasavajućim. Frank Riberi je ponovo povređen!

Rano je naravno za prognoze, ali sudeći prema bolnoj grimasi sa kojom je Francuz iznet van terena deluje da je povreda ozbiljnije prirode. Štaviše, deluje da je koleno u pitanju. Da je Riberiju, pošto je nehotice nagazio loptu, koleno propalo.

Već su mu 34 godine. Ispostavi li se da su ligamenti kolena u pitanju, a oni po autizmu znače minimum šest meseci pauze, uglavnom i više, moći ćemo da pričamo i o kraju Riberijeve karijere. Nisu to godine koje uvek znače penziju, ali nije ni Riberi u grupi fizički superiornih igrača kakav je recimo Zlatan Ibrahimović.

Previše je već povreda pretrpeo Riberi...

That has to hurt!



Frank Ribery suffers a nasty looking injury! Let's hope it's not too serious!#BSCFCB pic.twitter.com/w2Qzt8CBQM