Ročesti: Hranimo se energijom sa tribina! Omić najduže pevao sa navijačima

“Samo neka nastave da dolaze“, dodaje američki plejmejker

“Najverniji“ nisu bili tu, ali atmosfera je bila na nivou. I prema rečima Tejlora Ročestija bila je jedna od najbitnijih faktora zbog kojih je Crvena zvezda uspela da posle pobede nad Olimpijakosom u Evroligi smogne snage i za još jednu veliku utakmici, ovaj put na Jadranu.

“Kad se igra derbi niko ni o čemu drugom ne razmišlja. Ovo je veoma uzbudljiva utakmica. Obožavam naše navijače, svaki put kada igramo kod kuće to je za mene poseban osećaj. Hranimo se njihovom energijom, tako da neka samo nastave da dolaze“, kaže Ročesti posle pobede nad Partizanom od 86:74.

Dobrićeva šuterska rapsodija i nemoćni Partizan!

O samoj utakmici...

“Velika timska pobeda pre svega. Partizan je drugačiji tim od onog protiv kojeg smo igrali u prvom delu sezone. Znali smo da će to biti izazov za nas. Morali smo svi da se skupimo i odigramo dobor da bismo pobedili. Imali smo plan kako da igramo, krenuli smo snažno u odbranu. To nam je dalo prostor da igramo u napadu. Veoma dobra pobeda za nas. Protiv veoma teškog protivnika. Sve vreme je bila mala razlika između timova. Sve do kraja treće četvrtine. Malo smo pojačali u igri, pogodili neke dobre šuteve. Neke trojke. Iskoristili smo energiju i prilike koje su nam se ukazale. Uhvatili trenutak“.

Matematički, Crvena zvezda je obezbedila plasman u plej of Jadranske lige. Međutim, jasno je da će u finišu pokušati da iščupa i to prvo mesto na tabeli i stekne prednost domaćeg terena kad se bude odlučivalo o titulu?

“Imamo velike ciljeve. Ali te stvari ostaju u svlačionici. I ne smemo o tome previše da razmišljamo“, kaže Ročesti.

Novi centar Crvene zvezde Alen Omić tek se priključio toj svlačionici. I posle samo nedelju dana dočekao je da oseti kako to izgleda srpski večiti derbi.

“Znali smo da će biti teška utakmica. Igrali smo pre samo tri dana u Evroligi. Nismo imali ni vremena da se spremimo kao oni. Ali imali smo plan, pratili smo to i išli na pobedu“.

Impresije sa prvog derbija?

“Osećao sam se OK. Već posle prve utakmice sam se osetio kao da sam kod kuće, lepo mi je, osećam se super“, odgovara Omić, koji je inače najduže ostao na parketu pevajući sa navijačima, pa je poslednji ušao u tunel.

“Zvali su me da se slikam pa da ispunim želje navijača“, smeje se Omić.

