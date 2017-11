Ročesti: Nema vremena da se gleda dole ili gore! O večitom derbiju sam slušao još na koledžu

„Dva prijatelja su mi tada pričala o Partizanu, Zvezdi“

Tejlor Ročesti nije igrao protiv MZT-a, bio je rovit i na sopstvenu odgovornost je istrčao na parket protiv Brose Bamberga. Postigao je 22 poena, ali kao što je i Dušan Alimpijević istakao - nije bio Tejlor potpuno spreman za ovaj meč.

Posle utakmice se jasno videlo koliko mu je bilo krivo zbog poraza.

Posebno zato što je poraz došao pred domaćim navijačima.

„Potrebno nam je da pobeđujemo kada igramo kod kuće. Imamo odlične navijače. Stvarno nam pomažu. Drugi put kako igramo kod kuće i brzo počnemo da gubimo. Igramo protiv vrhunskih evroligaških timova i povratak nije nimalo lagan. Moramo da dođemo do boljih rezultata, posebno kod kuće“.

Amerikanac ne misli da je jedan određeni potez rešio pitanjepobednika.

„Košarka je zato interesantna igra. Igra se 40 minuta. Nekada prevagne na vašu stranu, nekada ne. Ti mali detalji. Ne radi se tu o jednoj stvari na kraju meča. Jedom promašaju. Gleda se cela utakmica. Moramo da učimo i budemo bolji“, kaže Ročesti.

O povredi i spremnosti...

„Želeo sam da pomognem saigračima i uradim za tim sve što mogu. Tako da se samo radujem sledećoj utakmici“

Već u ponedeljak sledi večiti derbi u kom će Partizan biti domaćin. Moraće crveno-beli brzo da se trgnu i izvuku reakciju posle ovog poraza.

„To je najbolja stvar. Nema vremena da se gleda dole ili gore s obzirom na raspored. Moramo da nastavimo dalje. Partizan je dobar tim. Gledao sam ih kako igraju. Moramo da nađemo fokus, da odigramo kao tim i da se spremimo za taj meč“.

Koliko je Ročesti upoznat sa onim što derbi nosi? Ipak je to posebna utakmica koja nosi posebne emocije i potpuno drugačiju atmosferu od drugih utakmica.

„Čuo sam za večiti derbi dok sam bio na koledžu. Dva prijatelja su mi tada pričala o Partizanu, Zvezdi. Ja sam im rekao da ima dobrih navijača u SAD, a oni su meni da moram da pogledam to na Jutjubu, da razumem to rivalstvo između dva beogradska kluba. To je veliko rivalstvo. Biće mnogo emocija u ponedeljak. Veoma sam uzbuđen“.

Da li su tvoji prijatelji odavde, iz Beograda?

„Da da, ha-ha“.

(foto: MN Press)