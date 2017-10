Ročesti o Vikinzima, svadbi, srpskom akcentu i navijačima

Plejmejker Crvene zvezde pisao za sajt Evrolige

Tejlor Ročesti se već pozicionirao kao jedan od najvažnijih igrača Crvene zvezde ove sezone. Igra dobro, poentira, razigrava, a verovatno bi utisak bio još bolji da je pogodio šut u Kaunasu.

Ročesti je posao za sajt Evrolige i govorio o mnogim interesantnim stvarima iz karijere koji su se dopali čitaocima Evroliginog sajta.

Najpre - o ženidbi.

"Odakle početi? Stigao sam u Beograd na pripreme posle velikog leta. U julu i avgustu, tokom tri nedelje, najpre sam se oženio ja, a potom moj brat i rođak. Bilo je to zaista neverovatno iskustvo, jer se veliki broj članova porodice okupio i proveli smo važne momente zajedno".

Ročesti nije "tipičan" Amerikanac. U njemu ima mnogo toga evropskog.

"Pre mnogo godina, potpisao sam ugovor da igram za reprezentaciju Crne Gore. Znao sam da će to biti zabavno, ali i veoma teško, jer me je ta obaveza godinama 'zadržavala' u Evropi tokom svih 12 meseci. Pamtim da sam se šalio sa sobom i prijateljima da bi bilo bolje da se skrasim ovde, da nađem ženu i mesto za život. Tako sam se šest godina od upoznavanja sa svojom sadašnjom suprugom i oženio, u njenom rodnom gradu Le Manu u Francuskoj. Uvek govorim mladim igračima da moraju da upoznaju gradove u kojima igraju, da moraju da upoznaju tamošnje ljude i da 'otvore um' za nove kulture i nova iskustva. Sada mogu da kažem da sam prilično 'ušao' u to i da nikad nisam pomišljao da ću se oženiti u francuskoj katedrali iz šestog veka. Bilo je to neverovatno iskustvo. Sada sam ponosan na svoju američko/francusku porodicu".

IRSKA JE NAJLEPŠA ZEMLJA KOJU SAM VIDEO

O medenom mesecu...

"Bilo je to leto za svadbe, jer se u mom rodnom gradu oženio čak i Bred Oleson, poznati evroligaški igrač i proveli smo zajedničko vreme u Santa Barbari. To je jedna od najboljih stvari u vezi sa mojim poslom. Svet košarke je veoma mali i odnosi koje izgradite u Evropi i u SAD su zaista posebni. Tokom medenog meseca, supruga i ja otišli smo u Irsku. Iako ne zvuči kao odlazak na plaže i bazene Santorinija, Irska je najlepša zemlja koju sam video i apsolutno smo uživali u svemu što smo doživeli... Tamo sam otkrio da je u Irskoj sniman TV šou 'Vikinzi' i morao sam da odem da pogledam 'Kattegat', mesto rođenja kralja Ragnara Lotbruka".

Jedan na jedan sa “Zločestim”

Sada je na redu Srbija.

"Posle osam godina nastupanja u Evropi, zaista sam blagosloven i srećan što sam mogao da vidim toliko različitih mesta i da iskusim toliko stvari. Sada je kraj letu i ponovo sam 'izgubljen u prevodu'. Nova zemlja, novi jezik i ne mogu biti srećniji što sam u Beogradu, u Srbiji, u jednom od najboljih klubova u Evropi. Beograd je pun sjajnih ljudi i neverovatne hrane".

Malo i o Beogradu.

"Upravo sam pročitao na sajtu Evrolige da su kapiteni svih timova odabrali Beograd kao najbolje mesto za gostovanje. Jedan od mojih glavnih razloga za dolazak ovde (a nije mi bilo potrebno mnogo) jeste i taj doživljaj neverovatne publike i atmosfere. Hteo sam da ovog puta budem u domaćem timu! Godinama sam igrao i gledao utakmice Evrolige i zabavno je videti toliko drugačijih dvorana i publika, a verujem da Crvena zvezda ima atmosferu kakvu nigde nisam video ili doživeo. Jedva čekam da mi prijatelji i rođaci dođu u posetu, da upoznaju Srbiju i da vide ove navijače 'u akciji'".

A i o videu Evrolige na srpskom akcentu.

"Dok ulazim u svoju devetu sezonu u Evropi, radujem se uzbudljivim trenucima i novim iskustvima... I za kraj, moram da kažem da je novi rep video koji je Evroliga napravila zaista sjajan. Moji srpski saigrači je pevaju u svlačionici i nema ništa bolje nego je slušati sa srpskim akcentom. Bravo za to. Vidimo se na parketu", napisao je Ročesti.

