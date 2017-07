Rodić posle potpisa: Kanga još u Rusiji pokazivao da je odličan! Zvezda dobro postavljena

„Bićemo još bolji“, uverava novi levi bek crveno-belih

Dušan Anđelković je iskusan, ali je pred zalaskom karijere, Stefan Milošević je na platnom, ne i spisku licenciranih igrača, pa je procenjeno da je Crvenoj zvezdi potrebna sveža krv na levom boku.

Stigla je iz Rusije. Tačnije, iz Samare, pošto je trogodišnji ugovor sa crveno-belim potpisao Milan Rodić, doskorašnji prvotimac Krila Sovjetov, danas promovisan na Marakani, zajedno sa Nemanjom Radonjićem.

„Želim da se zahvalim upravi i svim ljudima koji su omogućili da se konačno realizuje transfer. Srce je tamo gde mu je i mesto. Već dve-tri godine se priča o mom dolasku i presrećan sam što ću napokon nositi crveno-beli dres. Na meni je sad da opravdam očekivanja ljudi iz kluba i navijača. Presrećan sam što sam u Zvezdi i došao sam ovde da pomognem ekipi da pobeđuje, osvaja trofeje i uveren sam da ću opravdati očekivanja“, napomenuo je nekadašnji fudbaler OFK Beograda.

Rodić ima 26 godina, minule sezone odigrao je 15 utakmica u Premijer ligi Rusije.

„Mislim da mi neće bitzi potrebno mnogo vremena da se prilagodim igri, jer sam u trenažnom procesu, odradio sam cele pripreme u Krilima Sovjetov. Gledao sam, naravno, prve četiri Zvezdine utakmice i mislim da je ekipa dobra, da su se dobro postavili, dovedena su kvalitetna pojačanja. Mislim da će biti još bolje. Znam da su očekivanja od svakog igrača koji dođe u Zvezdu da pokaže maksimum, na to sam spreman. Sa OFK Beogradom sam igrao na Marakani, nije mi strana uzavrela atmosfera i to me samo motiviše. Od trenutnih igrača iz prvog tima Zvezde u Rusiji sam imao prilike da igram jedino protiv Kange, još tada je pokazivao da je veliki talenat i odličan igrač“, opisao je Rodić Gabonca.

Rodić će, zajedno sa Nemanjom Radonjićem i novim golmanom Milanom Borjanom, biti dopisan na spisak licenciranih igrača za mečeve kvalifikacija za Ligu Evrope, protiv praške Sparte.

„Rodić je levi bek sa izuzetnim motoričkim i funkcionalnim sposobnostima, poznajem ga od malenma, sarađivali smo još u OFK Beogradu, a potom i u mlađim selekcijama reprezentacije Srbije. Verujem da će biti veliko pojačanje i da će doprineti defanzivnoj stabilnosti naše ekipe“, dopunio je Mitar Mrkela, sportski direktor Crvene zvezde.

