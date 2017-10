Rodić: Razmišljam da posetim sudiju u Francuskoj; Borjan: Da je Žiru onako šutnuo 150 puta ne bi ga dao više od jednom

“Perfidno je navlačio za Arsenal od 60. minuta“, dodaje Zvezdin tragičar

Veličina slova A A A

Dan je prošao, noć prespavana, ali igrači Crvene zvezde još ne mogu da prežale što su u četvrtak uveče na stadionu "Rajko Mitić" ispustili Arsenal. Isključenje Milana Rodića i kasni gol Olivijea Žira presudili su beogradskim crveno-belima, ali ne samo to. Zvezdin tragičar Rodić u intervjuu za Večernje novosti kaže da je i francuski sudija Benoa Bastijen imao dosta uticaja na igru.

"Isključenje je bilo nepravedno, čak sam prvo pomislio da je svirao faul za nas, jer mi se Volkot postavio. A laktovi su mi bili u prorodnom položaju. Jedino da stavim laktove u džepove pa da skačem i onda sigurno nikog ni u padu neću zakačati.. Ne znam stvarno šta se dogodilo sa sudijom da tako proceni jedan običan vazdušni duel", kaže Rodić za Večernje novosti.

Nije samo ni taj detalj...

"Sudija je perfidno ’navlačio’ za njih, posebno od 60. minuta. Učinilo mi se da je proradila francuska veza".

MOZZART KVOTE

(1,13) Crvena zvezda (8,00) Mladost Lučani (14,0)

Nada se Rodić da će nepravda biti ispravljena u Londonu da će Zvezda na Emirejtsu uspeti da napravi senzacionalno iznenađenje i otkine makar taj jedan bod Tobdžijama. Bez Rodića doduše.

"Nažalost, ja neću moću da omognem, a razmišljam da odem u goste kod sudije u Francusku", šali se Rodić.

I golman Milan Borjan u razgovoru za Blic ne krije da ga još proganjaju pojedine slike sa utakmice. Nešto drugačije.

"Da su igrači Arsenala hteli da odigraju onakvu akciju iz koje su postigli jedini gol, nikada ne bi uspeli. I francuski napadač da još 150 puta onako šutne loptu, ne bi me savladao bar u 149 pokušaja. Žirua nije bilo čitavu utakmicu, a na kraju je ipak došao do pogotka. Usledio je muk na ’Marakani’, baš kao posle pogotka Duleta Savića na čuvenom ’Hajberiju’. Na neki način nam se Arsenal revanširao. I to je fudbal", kaže Borjan za Blic.

(FOTO: Star Sport)