Rođen spreman! (VIDEO)

Iako nije neko ko se smatra vrhunskim fudbalskim majstorem, Mauro Ikardi oduševljava načinom na koji privlači loptu na sebe i nemilosrdno trese protivničke mreže

Veličina slova A A A

Napadač se ne stvara, napadač se rađa. Golgeterski instikt je nešto što poseduješ u sebi, ne možeš da ga stekneš treningom i radom, jednostavno ili imaš ili nemaš osećaj za gol. A Mauro Ikardi ga ima!

Golgeter Intera nije neko ko će vas oduševiti svojim fudbalskim umećem, baratanjem loptom ili nekim driblingom. Oduševiće vas samo činjenicom da je uvek tamo gde treba, tamo gde će pasti lopta ili se odbiti nakon karambola u protivničkom petercu. A kada se odbije, budite uvereni da je spreman da je zakuca na pravo mesto. U onaj deo mreže koji protivnički defanzivci i golman neće biti u stanju da brane.

Sa ovakvim Ikardijem Inter ima pravo da veruje u čudo (VIDEO)

U dosadašnji pet sezona postigao je 86 golova u Seriji A, prošle čak 24, ali tek sada kada Inter liči na tim koji može da se umeša u borbu za titulu, sav taj učinak dobija na posebnom značaju. Lučano Spaleti kao iskusni i lukavi lisac ume da prepozna trenutak u kojem se nalazi fantastični Argentinac. Njegova ekipa ne blista na terenu, nema poigravanja sa protivnikom i vanvremenskih poteza, ali igra se na gol, na Ikardija, na pobedu.

„Pokušavam da budem siguran da sam spreman kada lopta pronađe moj put. Uživam u fudbalu koji igram“, poručuje Argentinac.

Mnogi Nerazure i dalje ne vide kao nekoga ko fudbalski karavan na Čizmi može da završi ispred Napolija i Juventusa, ali kada se pogleda tabela posle 14 odigranih utakmica i vidi učinak od 11 pobeda i tri remija, jasno je da Inter ide putem koji vodi ka velikom rezultatu. Sve to je kompletirao Ikardijev učinak od 15 postignutih golova u ovoj sezoni, kojim se može pohvaliti još samo napadač Lacija Ćiro Imobile.

„Mi radimo svoj posao, fokusirani smo na svoje rezultate i pobeđujemo utakmice. Ostali rivali znaju da smo tu, pritiskamo ih i uživamo u tome što smo prenoćili kao lider na tabeli. Radimo dobro već nekoliko sezona, sada vidmo plodove naše igre”, jasan je Ikardi.

Kada je Inter u ugovor odličnog golgetera stavio klauzulu od 110.000.000 evra mnogi su sa podsmehom govorili da se radi o svoti koju niko neće želeti da plati. Međutim, to više ne deluje nimalo nerealno. Proteklih dana se pojavila i informacija da je Real Madrid spreman da aktivira klauzulu i privoli Ikardija u svoje redove. On nije želeo da se razbacuje velikim izjavama, već se fokusirao na svoju igru, golove i Interove rezultate. Sve to mu u ovom trenutku i te kako polazi za rukom.

(FOTO: Action images)