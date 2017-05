Roma plaća 3.000.000 evra i dovodi najtalentovanijeg trenera Italije!

Euzebio Di Frančesko će postati trener Vučice od juna, pišu italijanski mediji

Roma je pronašla naslednika Lučanu Spaletiju. To će biti Euzebio Di Frančesko, sadašnji trener Sasuola, javljaju italijanski mediji. Di Frančesko će sesti na klupu Vučice od juna, a za to zadovoljstvo Roma će morati da plati 3.000.000 evra.

Toliko vredi otkupna klauzula Di Frančeska koji je vezan za Sasuolo do 2019. godine.

Di Frančesko ima imidž verovatno najtalentovanijeg trenera u Italiji, a posebno se ističe u spravljanju taktičkih zamisli.

Sa druge strane Lučano Spaleti bi mogao da pređe u Inter, mada se pričalo da postoji šansa da ode u Totenhem, što je sada u domenu teorije.

On je već izjavio da je zažalio što je došao u Romu, a posle toga samo se čekalo ko bi mogao da bude njegov naslednik.

Dakle, po svemu sudeći - to će biti Euzebio Di Frančesko.

On ima 47 godina, a u trenerskoj karijeri vodio je Virtus Lancijano, Peskaru, Leće i Sasuolo od 2012. godine.

Inače, Di Frančesko je kao fudbaler igrao za Romu od 1997. do 2001. godine i to mu je svakako plus u ovoj priči.

Izgleda da je on Monćijeva želja za mesto trenera.