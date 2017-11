Romario i Bebeto ponovo napadaju!

Novopostavljeni senator Rija u svoj tim pozvao bivšeg saigrača iz reprezentacije

Po mnogima najbolji i najatraktivniji napadački duo koji je Brazil ikada imao, Romario i Bebeto ponovo su se, nakon više od dve cenije udružili.

Ovaj put nije u pitanju zelena trava fiudbalskog terena, već siva zona tamošnje politike. Naime, Romario je nedavno postao senator u Rio de Žaneiru da bi odmah potom u svoj tim pozvao starog saborca iz reprezentacije.

"Naš san će se ostvariti i mi ćemo zajedno ponovo izgraditi Rio. Sve što treba je da nam se pridružiš", javno je poručio Romario svom velikom prijatelju koji je, kako tvrde tamošnji mediji odgovorio pozitivno.

Bivši as Barselone je politički aktivan bukvalno od kako je okačio kopačke o klin i to na levici. Član je Podemosa, Radničke partije Brazila koju je vodila doskorašnja predsednica Brazila, Dilma Rusef. Sa druge strane, Bebeto je takođe politički aktivan, ali kao hrišćanin Evangelista našao se jedno vreme na surprotnoj strani od starog prijatelja, to jest nešto "desnije". Sada je došlo vreme da ponovo "zaigraju" zajedno, nakon što su se javno posvađali zbog kašnjenja radova i velikih gubitaka tokom izgradnje stadiona i pratećih objekata za SP 2014. Tada je Bebeto izabran za ambasadora Svetskog kup i samim tim je branio sve projektea, dok je Romario bio najveći kritičar,

Dva napadača su imali slično detinjstvo u favelama Rija, da bi se odatle probili do samog vrha fudbala osvajanjem Svetskog prvenstva 1994. u SAD. Njih dvojica su i najzaslužnija za taj pehar pošto su odigrali pakleno u tandemu (zajedno postigli osam goloba) i od tada su postali bukvalno mitski duo u Brazilu, a Romario je proglašen za najboljeg igrača turnira. Nadamo se da će tako biti uspešni i ubitačni u spasavanju "najlepšeg grada na svetu" od siromaštva, nasilja i korupcije koji su se samo povećali nakon SP 2014.

Njih dvojica su u SAD smislila i čuveno "ljuljanje bebe", proslavišvi tako i gol i rođenje Bebetovog sina Mateusa, sada igrača Mateusa.

(foto: Action Images)