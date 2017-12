Ronaldo najbolji svih vremena? Daj, nemojmo se zaj.....ti!

Dijego Armando Maradona u svom stilu

Trener (zapravo više motivator) drugoligaške ekipe iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Al Fudžarija i živa legenda najvažnije sporedne stvari na svetu. Dijego Armando Maradona retko kada ostavlja svet ravnodušnim. El Pibe je tako u intervjuu za španski AS izneo nekoliko zanimljivih konstatacija o sadašnjem fudbalskom trenutku u svetu posebno se osvrnuvši na Kristijana Ronalda i Lionela Mesija.

"Ronaldo kaže da je najbolji svih vremna! Ma ljudi, nemojmo se zajebavati!", izjavio je Argentinac glasno se smejući, "Na samom vrhu su Alfredo Di Stefano, Johan Krojf. Takođe i Mesi. Može se tu naći i Ronaldo. Pitaju me i šta nedostaje Mesiju u odnosu na mene. Ali, to se ne može kupiti, to dolazi iznutra. Mesi nikada ne bi mogao da motiviše 20 momaka kao što sam ja radio."

Legenda iz Lanusa, industrijskog predgrađa Buenos Ajresa, takođe kao i Filip Lam nije baš oduševljen kako se dodeljuju Zlatne lopte:

"Zlatnu loptu je veoma teško dati jednom igraču. Već je dugo dodeljuju samo Ronaldu i Mesiju, a tu bi morali da se umešaju i Kavani, Mbape, Ibrahimović... Verujte, da su u moje vreme i neevropljani dobijali tu nagradu imao bih ih više od Lionela i Kristijana!”

Argentinac je dao i prognozu finala Svetskog klupskog prvestva koje se igra u subotu o 18 časova po srednjoevropskom vremenu u Dubajiu u kome on živi i radi poslednjih godina:

"Real ne igra dobro, nikako. Al Džazira je igrala kao Blankosi sa velikim posedom lopte. A u Realu je svaki igrač hteo da postigne gol. Verujem da će u finalu slaviti Gremio, deluju mi kao fina ekipa."

