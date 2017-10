S kakvim timom dolazi Arsenal? Neki povređeni, neki pošteđeni, šansa trojici žutokljunaca

Vengeru je bitnija utakmica za vikend protiv Evertona

Posle skoro 10 godina i Bajerna, evropski velikan gostuje Crvenoj zvezdi na Marakani. Arsenal je tema broj jedan među zvezdašima, dolazak slavnih Tobdžija izaziva euforiju, stadion je rasprodat, tribine će biti krcate... Doza spektakla koju donosi Arsenal baca u senku takmičarski značaj utakmice.

Ulaskom u grupnu fazu Zvezda je napravila veliki uspeh, a posle žreba je stidljivo počela da tinja nada o plasmanu u nokaut fazu. Bod protiv BATE Borisova i pogotovo pobeda u Kelnu su rasplamsale tu nadu, ali sada predstoji najteži deo posle - dva meča zaredom protiv Arsenala.

Sve osim nula bodova u tom dvomeču bi bio uspeh za crveno-bele. Arsenal je trenutno prvi favorit Lige Evrope, najjači tim u takmičenju i jasno je kakve su Zvezdine šanse protiv Vengerove ekipe. Ni mnogim drugima ne bi bile mnogo bolje...

6505: (4,60) CRVENA ZVEZDA (3,60) ARSENAL (1,80)

Ali nada uvek postoji, a kako se meč primiče, tako i među zvezdašima raste optimizam da bi Milojevićev tim ipak nekako mogao da „čapne“ bod Tobdžijama, a nepopravljivi sanjari maštaju o jednoj zalutaloj lopti u mreži Arsenala i mirnoj mreži Borjana. Na kraju to je samo fudbalska utakmica, a čuda u fudbalu su moguća.

Međutim, najpoštenije je reći da u ovom meču neće mnogo toga zavisiti od Zvezde, da Arsenal neće biti impresioniran punim tribinama pred kojima igra svake nedelje i da je ključ za konačni epilog meča sastav koji će izvesti Arsen Venger.

Ako bi Arsenal izašao sa najjačih 11, Zvezdine šanse skoro da ne bi postojale. Ali, vrlo je jasno da Venger niti može, niti hoće da na stadion Rajko Mitić izvede najjači tim. Sa šest bodova dosad i zicerima u revanšima protiv Zvezde i BATE Borisova, Arsenal je jednom nogom u nokaut fazi i cilj je praktično ostvaren.

Zato Venger može da kalkuliše pred gostovanje u Begradu i zato će izvesti kombinovani sastav sa nekim bitnijim igračima, ali i nekolicinom drugopozivaca i omladinaca kojima će gostovanje na Marakani biti šansa da se izbore za minutažu i dokažu Profesoru. Još se ne zna koje igrače će Francuz dovesti na megdan Zvezdi, ali neke konture tima se već naziru. Arsenal sigurno neće izaći sa najjačom postavom koja u idelanoj situacija izgleda ovako:

Čeh - Košćelni, Mustafi, Monreal - Beljerin, Kazorla, Džaka, Kolašinac - Ozil, Lakazet, Sančez

Od 11 startera, tek jedan, možda dvojica ili najviše trojica bi mogli da izađu na megdan beogradskim crveno-belima. Što je opet fudbalska sila sa kakvom Zvezda odavno nije imala posla jer „rezervisti“ su igrači poput Žirua, Mertezakera, Volkota, Ospine... Samo Žiru vredi više od celog tima Zvezde.

Za početak, povrede su te koje su odlučile o nekim starterima Arsenala. U Beograd sigurno neće doputovati duže vremena povređeni Santi Kazorla. Neće biti ni komandanta odbrane Škodrana Mustafija koji leči povredu mišića, a povređen je i Kalum Čejmbers. Poraz u Votfordu nije bio jedina loša vest sa te utakmice za Vengera. Zbog obnovljenih povreda teren su morali da napuste Loran Koščielni i Dani Velbek. Oporavio se Fransoa Kokelan, ali ga Venger skoro sigurno neće rizikovati u Beogradu. Tobdžijama je mnogo važniji meč u nedelju na Gudison Parku i zato pored povređenih, protiv Crvene zvezde neće igrati ni neki koji će biti pošteđeni zbog gostovanja Evertonu.

Izvesno je da će Venger odmoriti najskuplje pojačanje u istoriji Aleksandra Lakazeta, prvog golmana Petra Čeha, bekove Seada Kolašinca i Ektora Beljerina, veziste Granita Džaku i vrlo verovatno Mesuta Ozila. Šanse su 90 odsto da oni neće ni doputovati u Beograd iako je Ozil van forme, pa bi mu lakša utakmica možda i prijala. Međutim, logičnije je da ga Venger odmori za Everton.

Protiv Votforda minulog vikenda, Venger je pod izgovorom lakših povreda igrao bez najboljeg igrača Aleksisa Sančeza i veziste Arona Remzija. Povrede su bile opravdanje, s obzirom da dvojica pomenutih psihički nisu bili u stanju da igraju posle teških udaraca koje su doživeli sa reprezentacijama u finišu kvalifikacija. Zato je mala verovatnoća da ćemo na Marakani videti Aleksisa Sančeza, dok je nešto veća da će igrati Velšanin. Ipak, šanse da oni pauziraju su mnogo veće nego da će igrati.

U nedostatku povređenih i pošteđenih, Venger će njihova mesta popunjavati kao što je to činio i u dosadašnjem delu Lige Evrope.

Na golu će sigurno biti kolumbijski reprezentaztivac David Ospina. Štoperski triling će najverovatniji činiti Načo Monreal, Rob Holding i Per Mertezaker. Pitanje je samo u kojoj formaciji će Venger izvesti tim Arsenala. U dosadašnjem delu sezonu je to uglavnom bilo 3-5-2 ili 3-4-1-2. Mada, postoje najave da će protiv Zvezde igrati u sistemu 3-4-3.

Za šta god da se odluči, Venger će po bokovima ukazati šansu dvojici omladinaca kojima je i do sada pružao šansu u Ligi Evrope. Desnog spoljnjeg bi trebalo da igra Ris Nelson, a levog Ejnsli Mejtlend-Najls. Ni jedan od njih dvojice nije u ponedeljak igrao za U-23 tim Arsenala protiv Sanderlenda što je za mnoge dokaz da ih je Venger čuvao za Beograd, jer je reč o standardnim članovima mladog tima.

Nelson ima 17 godina, do sada je bio starter protiv BATE Borisova i ušao je u igru protiv Kelna. Bio je i u prvoj postavi protiv Donkastera u Liga kupu. Dakle, Venger ga polako uvodi u seniorski fudbal... Ejnsli Mejtlend-Najls je dve godine stariji od Nelsona i igra uz levu aut liniju. Odirgao je svih 90 minuta protiv Kelna i BATE Borisova, ceo meč protiv Donkastera i upisao i minut na terenu rotiv Vest Broma u Premijer ligi.

Ako sistem bude 3-5-2, što je verovatnije, to ostavlja još tri mesta u veznom redu. Dvojicu zadnjih veznih i jednog ofanzivnog. Za Mohameda Elnenija je rezervisano jedno od dva mesta zadnjeg veznog. Drugo bi mogao da popuni još jedan igrač mladog tima - Džo Vilok. Ima 18 godina, nije klasičan trkač, ali mu je defanziva bolja strana od ofanzive. Ni on nije igrao za U-23 tim protiv Sanderlenda, a do sada mu je Venger pružio šansu kao starteru u Belorusiji i sa klupe protiv Donkastera.

Što se tiče pozicije ofanzivnog veziste, na njoj će skoro sigurno igrati Džek Vilšir koji se letos vratio sa pozajmice, ali Venger ga je skoro pa precrtao. Iako je Englez zdrav i bez povreda posle dužeg vremena. U Premijer ligi nije upisao ni minut, odirgao je cele utakmice protiv BATE Borisova i Donkastera, ušao protiv Kelna, a povremeno je igrao i za U-23 selekciju.

U formaciji 3-5-2 najistureniji će biti Teo Volkot i Oivije Žiru koji bi protiv Zvezde trebalo da predstavljaju i najveću snagu Arsenala. Izgubili su uloge startera u Premijer ligi, ali su to i dalje igrači vrhunske klase. Žiru je u svih osam premijerligaških duela ulazio sa klupe, dok je Volkot pet mečeva presedeo na klupi i tri puta ušao u igru. Međutim, u Ligi Evrope su udarne igle Tobdžija. Volkot ima dva gola i asistenciju, Žiru jedan gol.

Ako Venger zaigra u formaciji 3-4-3 biće to znatno ofanzivniji Arsenal u kojem mesto startera gubi mladi Vilok, a uskače Aleks Ivobi. U tom slučaju, vezni red bi trebalo da igra u romb formaciji sa Elnenijem kao jedinim destruktivcem, a Ivobi i Volkot će biti klasična krila.

To je najverovatniji tim Arsenala, ali i dalje postoje šanse da se neke stvari promene, da neki igrači dobiju poštedu, a da nekima bude pružena šansa da poprave formu. Postoje šanse da zaigraju Remzi i Aleksis Sančez, ali one nisu velike...

Za Zvezdu nije svejedno koji tim će izvesti Venger i u zavisnosti od toga, rastu i šanse srpskog tima. I dalje, Žiru i Volkot ostaju kao najveća pretnja, a iskustvo i kvaliteti Mertezakera, Monreala i Ospine u poslednjoj liniji enigma koju treba rešiti.