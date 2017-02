Sa Denverom u stalnom kontaktu, nadam se da će me videti ljudi iz reprezentacije Srbije

"Prošle godine su dolazili da me gledaju, to je znak da prate moj igrački razvoj. U ovom trenutku, ne žele da mi stavljaju pritisak na leđa, kako ne bi razmišljao o NBA", kaže Nikola Radičević

Karijera Nikole Radičevića imala je gotovo pa tipičan tok za mnoge mlade košarkaše iz Srbije. Vrlo rano napustio je rodni Čačak, okušao je sreću u mlađim kategorijama Partizana, a već sa 18 godina obreo se u Sevilju, gde je zadužio opremu tadašnjeg Kahasola, danas Betisa. I, za razliku od mnogih koji su se „izgubili“ negde u međuvremenu, Radičević je uspeo.

Nešto više od četiri godine kasnije Radičević predstavlja okosnicu Betisa i jednog od ključnih šrafova tima Žana Tabaka. Ipak, Betisova forma u poslednje vreme, pa ima čak pet uzastopnih poraza u prvenstvu, ali je i dalje u sigurnoj zoni. Ali, Radičević je uvek nekako iskakao od ostalih. Realu je ubacio 20, a Manresi 21 koš.

Nekada mladi reprezentativac Srbije je tokom poslednje dve godine imao i zdravstvenih problema, od upale slepog creva, do povrede kuka koja je iziskivala operaciju i duži oporavak.

"Istina, pre te povrede kuka imao sam problem sa slepim crevom. To je bilo teško vreme za mene, jedno od najtežih dosad. Porodica mi je mngoo pomogla, kao i ljudi u klubu. Srećom, sve je sada iza mene i mogu da se posvetim samo košarci. Najteže od svega bilo mi je to što sam po ceo dan bio samo kući i nisam mogao da se krećem", kaže Radičević u razgovoru za andaluzijski list Estadio Deportivo.

Sada kada je uhvatio nalet dobre forme španski novinari se pitaju da li je to ono najbolje što 23-godišnji plejmejker može da pruži?

"U poslednje vreme igram dobro, sa dosta samopouzdanja. Očigledno je da postoji dosta aspekata igre koje treba da popravim, ali se ja osećam dobro, uživam u igri. Saigrači i treneri se oslanjaju na mene, što mi je jako važno".

Na pitanje da li sebe više vidi kao beka ili organizatora igre, usledio je logičan odgovor.

„Oduvek sam više voleo da pogađam, mada to nije najbitnija stvar u košarci. Radim sve što mogu da pomognem timu. Ako se nađem u situaciji da pogodim, uradiću to, ali ako vidim saigrača u boljoj poziciji, rado ću podeliti loptu. Volim dobru komunikaciju sa saigračima“.

Nikola Radičević je na NBA Draftu 2015. godine izabran kao 57. pik od strane Denver Nagetsa, a ono što je španske kolege interesovalo jeste da li sebe vidi kao saigrača Nikole Jokića „preko bare“.

„Mnogo je detalja koji odlučuju tako nešto. Pre svega, fokusiran sam na svoj tim i zadatke koje sada imam. Istina je da sam u stalnom kontaktu sa ljudima iz Denvera. Prošle godine su dolazili da me gledaju, to je znak da prate moj igrački razvoj. U ovom trenutku, ne žele da mi stavljaju pritisak na leđa, kako ne bi razmišljao o NBA. Kada vreme bude došlo razgovaraćemo, pa ćemo videti. Sada imam druge prioritete“.

Da li to znači da bi Čačanin voleo da se prvo oproba u nekom jačem, evropskom klubu, pre nego što ode u NBA?

„To je opcija takođe, ali sve zavisi od Betisa, Denvera i mene. Voleo bih da igram u Evroligi“.

A šta je sa reprezentacijom Srbije?

„Srbija trenutno ima najboljeg plejmejkera Evrope u svojim redovima, Miloša Teodosića, a uz njega su i mnogi drugi kvalitetni igrači, pre svih Stefan Jović. Sve je u tome da te zapazi neko iz reprezentacije, a ako budem dobar, siguran sam da će me neko primetiti pre ili kasnije“.

(FOTO: MN Press)