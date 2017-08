Sa Teom, Markovićem, Bjelicom i Jokićem bili bismo prvi favorit za zlato

A tu je i anegdota o klađenju u šutiranju trojki na poluvremenu četvrtfinalnog meča protiv Letonije 2001. godine

Svi s nestrpljenjem čekaju 1. septembar i 16 časova kada će reprezentacija Srbije odigrati prvi meč na Evropskom prvenstvu protiv Letonije. Kako bismo "prekratili" čekanje, kontaktirali smo legendarnog košarkaša naše reprezentacije Milana Gurovića i pitali ga o očekivanjima pred predstojeće takmičenje. On je u poslednje vreme zauzet individualnim radom sa igračima, ali je izdvojio malo vremena za čitaoce MOZZART Sporta.

Naravno, najveća briga su mu brojni otkazi igrača što zbog povreda, što iz drugih razloga.

"Čitam da Teo ne igra, Marković se oprostio, nadam se ne i definitivno, Bjelica ne igra, Jokić... Sa ta četiri igrača bih mogao da se zakunem da bismo bili glavni favorit za zlato", kaže Gurović.

Ipak, koga nema bez njega se mora. I može.

"Sad, ovako, momci su najbolje što Srbija ima. Mislim da imaju dovoljno znanja i kvaliteta da se bore za medalju i njima treba da se posveti pažnja", ističe Gurović.

Pitali smo Milana da nam uporedi sadašnje napore i analizira zbog čega dolazi do ovako mnogo povreda.

"Sada se igra oko 80 utakmica u sezoni. Kod svih ovih igrača dolazi do zamora materijala, jednostavno to ide preko onoga što ljudsko telo može da izdrži. Igrači se previše opterećuju".

Srbija će na prvenstvu igrati u Grupi D gde se još nalaze Rusija, Velika Britanija, Turska, Belgija i Letonija. Poslednje navedena ekipa je prvi rival Orlova.

"Mislim da treba da budemo oprezni sa Letonijom koja je opasna. Posebno ako bude igrao Porzingis. U mečeve sa Velikom Britanijom, Belgijom i Rusijom moramo da uđemo maksimalno oprezno, ne sme da bude potcenjivanja".

Ko je favorit za zlato?

"Španci definitivno glavni favoriti. Imaju Pau Gasola koji je strašno dominantan. On je praktično igrač koji je broj jedan, koji ne može da se čuva! Francuzi su malo okrnjeni, Hrvati dobri".

Gurović je bio deo reprezentacije koja je 2001. upravo u Istanbulu postala prvak Evrope. Kako mu je to takmičenje ostalo u pamćenju?

"Ta 2001. bila je baš dominantna. U finalu je bilo čupavo, pred 11.000 ljudi u dvorani Abdi Ipekči. Mi smo samo bili fokusirani na našu igru. Oni su bili posebno motivisani, trebalo je da dobiju premiju - svako od njih po 100.000 maraka da su nas pobedili, ako se ne varam, a mislim da je brojka tačna".

Pala mu je i jedna anegdota na pamet i izazvala spontani osmeh. Radilo se o sudaru sa Litvancima u četvrtfinalu 2001. godine. Jugoslavija je taj meč dobila jako ubedljivo - 114:78. Već na poluvremenu je bilo preko 20 razlike. Dovoljno da se naprave opklade u svlačionici.

"Sećam se meča protiv Letonije. Bila je to ubedljiva prednost na našoj strani pa smo se Šćepanović, Stojaković i ja kladili - ko postigne najmanje trojki na tom meču mora da plati večeru a-ha-ha".

Epilog je sledeći - Šćepanović je ubacio dve (iz dva pokušaja), Gurović šest trojki (od devet šuteva) dok je Peđa Stojaković bio bez promašaja - 7/7. Inače, Gurović je na tom meču dao 20 poena, Stojaković 29. Njih dvojica su bili najefikasniji.

Naredno pitanje se samo naziralo - na koga bi se Gurović kladio u sadašnjem sastavu reprezentacije Srbije?

"Recimo - Kalinića, Bogdana i Lučića", zaključio je Gurović.

Nadamo se da će i ova generacija košarkaša biti toliko ubedljiva u Istanbulu da će imati luksuz za pomenute igrice koje samo opisuju kakava je atmosfera vladala među tim zlatnim igračima 2001. godine.

