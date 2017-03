Sabatini otkrio: Monći je novi sportski direktor Rome!

"On je veliki profesionalac, izvanredan izbor, Roma će dobiti nesvakidašnjeg čoveka", kaže doskorašnji funcioner Rimljana

Bivši srportski direktor Rome Valter Sabatini pratkično je potvrdio da će Ramon Rodrigez Vedeho, poznatiji kao pod nazivom Monći, biti njegov zvanični naslednik na toj funkciji.

Sabatini je danas držao predavanje na jednom rimskom univerzitetu, gde je imao nekoliko zanimljivih izjava, a stao je i u odbranu trenera Vučice Lučana Spaletija.

"Danas je loš dan za mene, Roma je skoro ozvaničila ime svog sledećeg sportkog direktora. Nije još zvanično, ali to je Monći", rekao je Sabatini, a potom nastavio monolog o budućem funkcioneru Rimljana i dosadašnjem direktoru Sevilje.

"On je veliki profesionalac, izvanredan izbor, Roma će dobiti nesvakidašnjeg čoveka. Ja sam bio direktor u Romi do oktobra prošle godine, ali sam se u poslednjih nekoliko meseci osećao kao da sam još bio tamo. Danas mogu da odem. Mrzim što ostajem bez Rome, jer je Roma moj živt. Nema njene utakmice koju nisam gledao. Danas moja situacija deluje tmurno, moraću da smislim nešto drugo", dodao je Sabatini.

Proteklih nedelja se spominjao odlazak Spaletija, koji se navodno dogovorio sa Juventusom za sledeću sezonu.

"Spaleti bi bio ogroman gubitak. O zaslužuje da bude šampion sa Romom i po mom mišljenju je jedini sposoban za to. Nadam se da će ostati, ali ako ode u Juventus, to bi bilo dobro za Juve. Spaleti je pokušao i još pokušava da promeni mentalitet Rominih igrača, kako bi on bio pobednički", rekao je Sabatini.

