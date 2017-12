Sad će Napulj da ga mrzi još više - Iguainov poljubac smrti (VIDEO)

Juventus kao gost slavio na San Paolu

Nije gotovo dok Stara dama ne kaže da je kraj! Mnogi su već otpisali Juventus ove sezone u borbi za titulu u Seriji A. Govorili su da njeno vreme polako prolazi i da je neminovan pad. Ali, to je bio samo pogrešan utisak. Juventus je kao gost u derbiju 15. kola Serije A pobedio Napoli sa 1:0, a klubu sa juga Italije presudio je "pali heroj" San Paola, Gonzalo Iguain.

Argentinski napadač je samo jednom pobegao čuvarima i to u ranoj fazi utakmice, ali je i to bilo dovoljno da se zatrese mreža Napolitanaca. To je, ispostaviće se, bilo dovoljno za veliku pobedu.

Da li je to bila taktika ili plod presinga domaćina, u svakom slučaju, Juventus je prepustio Napoliju posed lopte i inicijativu, a orijentisao se uglavnom na kontranapade. To je u neku ruku bilo i očekivano, a Masimilijano Alegri maksimalno je iskoristio takvu postavku stvari. Već u četvrtom minutu je Iguain je mogao da zatrese mrežu, ali je odlično intervenisao Pepe Rejna.

Ipak, devet minuta kasnije, odbegli sin Napolitanaca nije pogrešio. Paulo Dibala ga je spojio sa golom, a Iguain je rutinski postigao gol. A večeras je, za razliku od prošlosezonskog meča u Torinu, i proslavio gol uz, čini se, gestikulaciju prema loži u kojoj je sedeo predsednik Napolitanca Aurelio de Laurentis koji ga je u prethodnom periodu javno više puta vređao.

A u nastavku utakmice Napolitanci su krenuli svim silama napred. Domaćin je bio agresivan, a prednjačio je Marek Hamšik koji je u dva navrata u prvom poluvremenu testirao reflekse Đanluiđija Bufon. Stari majstor, međutim, nije se dao prevariti.

Kada je u pitanju Juventus, jednu, ali kakvu priliku je imao u drugom poluvremenu da reši utakmicu. Igrao se 69. minut, kada je Kvado Asamoa primio loptu na petercu, ali mu je Rejna na čudesan način odbranio.

SERIJA 1, 15. KOLO

Petak:

Roma - SPAL 3:1 (2:0)

/Džeko 19, Strotman 32, Pelegrini 53 - Vivijani 55/

Napoli - Juventus 0:1 (0:1)

/Iguain 13/

Subota:

20.45 (2,40) Torino (3,35) Atalanta (2,95)

Nedelja:

12.30 (9,50) Benevento (5,30) Milan (1,32)

15.00 (1,55) Fjorentina (4,10) Sasuolo (6,00)

15.00 (1,37) Inter (4,80) Kjevo (8,50)

15.00 (2,00) Bolonja (3,45) Kaljari (3,80)

20.45 (3,25) Sampdorija (3,45) Lacio (2,20)

Ponedeljak:

19.00 (2,75) Krotone (3,05) Udineze (2,75)

21.00 (3,25) Verona (3,30) Đenova (2,25)

* Napomena: kvote su podložne promenama