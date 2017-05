Sančezov minut od 5.000.000 evra

Tu svotu je Bajern dužan da isplati Benfiki na ime klauzule čim Portugalac odigra 25. meč u ovoj sezoni

Pošto je Bajern minulog vikenda postao šampion Nemačke, valjda je normalno da u naredna tri kola do kraja Bundeslige prostora za igru dobiju mlađi fudbaleri poput Kimiha, Komana ili Renata Sančeza, momci koji nisu mnogo igrali tokom sezone.

Upravo ovaj poslednji, Portugalac, izuzetno je zanimljiv za praćenje jer je do sada zabvležio 24 nastupa za Bavarce. Ukoliko se još samo jednom nađe na terenu do kraja šampionata, koji traje do 20. maja, biće to lepa prilika za slavlje u Lisabonu, jer će Benfiki kanuti još 5.000.000 evra pravo iz Nemačke što je propisano klauzulom o prodaji reprezentativca Portugalije.

Dakle, pored toga što su prodali Renata Sančeza za 35.000.000 evra prošlog leta, lisabonski Orlovi računaju i na još nekoliko milionskih uplata zavisno od kolektivnog i individualnog učinka ovog fudbalera u sezonama koje slede, a ova prva koja dospeva na naplatu kaže - Orlovima pripada 5.000.000 čim Renato odigra 25 utakmica u sezoni 2016/17.

Za ovu će se Portugalci sigurno zadovoljiti s pomenutom svotom, jer ima još tri utakmice fore da odigra bar jedan minut (dovoljno je da uđe s klupe), ali je mnogo bolje i to što će u godinama koje slede ovakva slična zarada, propisana klauzulama rasti.

Tako će Benfika sigurno dobro napuniti kasu ukoliko Bajern postane šampion Evrope u dogledno vreme sa Sančezom u timu, ali i ako vremenom Renato dospe u konkurenciju za Zlatnu loptu.

