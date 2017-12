Sarkastični Murinjo: Napao sam Arsenal na njihovoj polovini

"Čestitam i lekarima koji su oporavili Lakazeta", u svom stilu će Žoze

Veličina slova A A A

Sarkazam - zaštitini znak Žozea Murinja. Gospodin Posebni nije propustio šansu da ponovo zlobno, kako samo on ume isproziva Arsena Vengera i Arsenal posle trijumfa od 3:1 na Emiratima, a povod je bio igranje Francuza Aleksandrea Lakazeta.

Podsetimo, trener Tobdžija je uoči utakmice izjavio da Lakazet zbog povrede prepone sigurno neće igrati, ali se on naprasno oporavio i našao u timu.

"Česitam lekarima oba tima. Oporaviti Matića od 'možda' do 'da' i fudbalera Arsenala od 'ne do gotovo 90 minuta na terenu je velika stvar. Impresioniran sam, česititam im svima", istakao je Murinjo.

U oceni utakmice Portugalac nema dilemu - sinoć je viđena jedna od najboljih u sezoni.

"Fantastičan meč. Bilo da ste na tribinama ili kod kuće, tugovali biste kada bi sudija svirao kraj. U mom slučaju je drugačije, želim da pobedim i da se utakmica što pre završi. Dobro smo igrali, od početka smo pritiskali rivala, intenzivno, sa željom da ga napadnemo na njegovoj polovini, što smo i učinili", u svom stilu će Žoze.

Na kraju, pohvale i za Davida De Heu, koji je imao 14 odbrana.

"Rekao sam mu posle utakmice da je ono što sam video od njega bila partija najboljeg golmana na svetu. Ekipi je potrebno da golman bude uvek tu, a David je to danas pokazao", poručio je Murinjo.

(FOTO: Screenshot)