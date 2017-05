Saša Đorđević uveo i akciju „Crvena zvezda“

Majk Cirbes u razgovoru za nemačke medije govorio o vremenu u Crvenoj zvezdi, zadirkivanju sa trenerom Aleksandrom Đorđevićem i saigračem Vladimirom Lučićem zbog navijačke pripadnosti, srpskoj košarci i mnogim drugim stvarima...

Kada je pre nešto manje od dva meseca otkrio da Bajern, vođen Aleksandrom Đorđevićem, u svojim knjigama ima akciju „Partizan“, Majk Cirbes verovatno nije mogao ni da zna da će se ime njemu mnogo bližeg srpskog kluba naći u na listi taktičkih manevara.

Ipak, u razgovoru za nemačke medije Cirbes je poručio da su se stvari „iznivelisale“, da je Đorđević uveo i akciju „Crvena zvezda“, što je nemačkog centra posebno obradovalo.

"Jeste, istina je da imamo akciju 'Partizan'. Na početku sam odbijao da je igram. Ali, sada imao i akciju 'Crvena zvezda'. To je ono što meni prija. Ali, ne znam da li je trener istu uveo zbog mene, ili iz nekog drugog razloga", rekao je Cirbes za nemački Spoks, da bi onda nastavio:

"Često se zadirkujeemo zbog navijačke pripadnosti, pošto je trener igrao u Partizanu. Ali, nije jedini, pošto je i Vladimir Lučić takođe nastupao za Partizan".

Sale: Igramo akciju “Partizan”; Cirbes - ja ne igram

Cirbes je odgovorio i na pitanje da li mu nedostaje večiti derbi?

"Naravno, da. To je primer pozitivnog fanatizma, bezrezervna ljubav prema klubu, podrška. To je ono što me je impresioniralo. Voleo bih da dueli Bajerna i Bamberga budu malo emotivniji. Ali, ne da idu u krajnost huliganizma. Iskreno, mislim da je nemački mentalitet po pitanju košarke drugačiji. Takvi su i navijači".

Usledilo je i jedno zanimljivo pitanje - šta je to što bi nemačka košarka mogla da nauči od srpske?

"Teško je da govorimo o tome kada generalizujemo dve stvari. Gledajte, ima tu mnogo nemačkih trenrea koji su implementirali elemente srpske košarke u svoje sisteme. Najbolji primer je Henrik Redl, sa kojim sa već radio. Redl je dugo igrao pod palicom Svetislava Pešića i od njega je preuzeo mnoge akcije. To samo pokazuje da je sve, pomalo, izmešano".

A onda je dobio i novo pitanje - mogu li Srbi da nauče nešto iz nemačke košarke?

"Iskreno, mislim da ne, a-ha-ha. Možda jedino tačnost? Stari, jugoslovenski stil je meni prilično dostupan i lako sam ga savladao".

S obzirom da sada igra pod komandom Aleksandra Đorđevića, jedno od pitanja glasilo je - da li oseća sličnosti rada u Minhenu i Beogradu?

"Naravno. Jugoslovenski stil treniranja je identičan gotovo svuda u svetu. Vrlo je precizan, tako da vrlo dobro znaš šta ti je zadatak. Takođe, veliki je akcenat na odbrani. I tu su stvari precizno definisane".

Ono što je takođe zanimalo nemačke kolege jeste - da li je istina da srpska košarka, počev od treninga, ima mnogo više kontakta i fizičkih duela?

"Gledajte, dovoljno je da kažem da ovde dobijam u proseku po dva ofanzivna faula po utakmici, a-ha-ha. Tako da, jeste. Srpska košarka ima više fizičkih duela. Naučio sam mnogo iz celog tog iskustva, ali sada moram da se naviknem na nove uslove", rekao je Cirbes, između ostalog, u razgovoru za Spoks.

