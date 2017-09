Pratite tekstualni prenos derbija 11. kola Superlige Srbije

Veličina slova A A A

(KLAĐENJE UŽIVO)

CRVENA ZVEZDA - VOJVODINA 0:0

Stadion "Rajko Mitić"

Sudija: Nenad Đokić (Užice)

CRVENA ZVEZDA: Supić - Stojković, Savić, Le Talek, Rodić - Donald, Krstičić - Srnić, Kanga, Radonjić - Boaći. Rezerve: Gordić, Račić, Milijaš, Adžić, Babić, Pešić, Gobeljić. Trener: Vladan Milojević.

VOJVODINA: Rockov - Lakićević, Veselinović, Saničanin, Antić - Jovančić, Vukasović - Avramovski, Kojašević, Subotić - Mihajlović. Rezerve: Perić, Lazarević, Renan, Zličić, Park, Mesarović, Jovanović. Trener: Vladimir Buač.

12. minut: Pokazuje zube i Vojvodina. Kojašević je izveo slobodan udarac, bila je to oštro centrirana lopta, "preglavio" ju je Avramovski, ali je onda autoritativno "očistio" Milan Rodić.

7. minut: Očekivano, lopta više u nogama fudbalera Zvezde, Vojvodina će, po svemu sudeći šansu tražiti iz kontre.

4. minut: Prvi put je zamirisalo na šansu, posle prodora Radonjića po levoj strani, ali je pas Zvezdinog krila u sredinu presekao Jovančić i otklonio potencijalnu opasnost.

POČELA JE UTAKMICA NA STADIONU "RAJKO MITIĆ".

------------------------------------------------------------------

Predvidiva Zvezda protiv nepredvidive Vojvodine. Epilog: pravi derbi 11. kola Superlige Srbije! To što je tim Vladana Milojevića predvidiv veoma se dopada navijačima, s obzirom na to da je do sada ispustio pobedu samo u večitom derbiju.

Međutim, iako je u velikim finansijskim i organizacionim problemima, Vojvodina uspeva da se održi na površini. Štaviše, Novosađani su uz mečeve više bili povremeni lideri našeg prvenstva. Uspeli su da se oporave posle šokantnog poraza od Spartaka na svom terenu (0:5). Od tog trenutka zabeležili su remi i dve pobede i da savlada pančevački Dinamo u prvoj rundi Kupa Srbije. Čini se da je Vladimir Buač uspeo da pronađe dobitnu kombinaciju, bez obzira na to što je u finišu prelaznog roka ostao bez prošlogodišnjih novosadaskih aduta Malbašića, Trujića i Bogdana Planića.

MOZZART kvote 2702 --->>> Crvena zvezda - Vojvodina 1 (1,25), X (5,20), 2 (11,00)

Crvena zvezda će, sa druge strane, imati generalnu probu pred duel u Kelnu. Milojević za razliku od meča u Čačku nije mnogo eksperimentisao, odlučio se za najjači sastav, s tim što je povređenog Milana Borjana na gol-crti zamenio povratnik Nemanja Supić.

S druge strane, šef struke Lala, Vladimir Buač izveo je očekivanih 11, gde napad predvopdi nekadašnji đak omladinske škole Crvene zvezde, Stefan Mihajlović.

(FOTO: Star sport)