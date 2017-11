UŽIVO: Italija - Švedska 0:0 (VIDEO)

Pratite revanš baraža za plasman na Mundijal

ITALIJA - ŠVEDSKA 0:0 (0:0), prvi meč 0:1

Sudija: Lahoz (Španija)

Žuti kartoni: Kjelini, Barzalji (Italija), Johanson, Forsberg (Švedska)

ITALIJA: Bufon - Barzalji, Bonuči, Kjelini - Kandreva (od 76. Bernadeski), Florenci, Žoržinjo, Parolo, Darmijan (od 63. El Šaravi) - Gabjandini (od 63. Beloti), Imobile. Rezerve: Donaruma, Perin, Zapakosta, Rugani, Astori, Galjardini, De Rosi, Bernardeski, Beloti, Martins, Insinje, El Šaravi.

ŠVEDSKA: Olsen - Lustig, Lindelef, Grankvist, Augustinson - Klaeson (od 72. Roden), Larson, Johanson (od 19. Svenson), Forsberg - Toivonen, Berg (od 54. Telin). Rezerve: Nordfelt, Kraft, Guideti, Svenson, Janson, Helander, Durmaz, Sema, Olson, Rohden, Telin.

76. minut - Bernadeski u igri umesto Kandreve

73. minut - Šutirao je Kandreva iz daleka, ali je Olsen to lako zaustavio. Opet ubacuje loptu Italija iz slobodnog udarca u korner nadajući se da će nešto da se desi, ali nema izgrađenih akcija i jasnih napada.

72. minut - Kleson izlazi, u igri Roden

69. minut - Kontranapad Švedske, Forsberg je šutirao brzopleto. Imali su gosti šansu...

66. minut - Velika šansa i PREČKA za Italiju. Posle centaršuta lopta je zakačila jednog od Šveđana i pogodila prečku. Biće korner. Velika nervoza sa obe strane, kako li je navijačima? Posle kornera ništa bitno pomena, lopta za Švedsku.

63. minut - Šveđane kao da vodi Žoze Murinjo lično. Autobus je parkiran. Dvostruka izmena kod Itlaijana. Italija će biti još ofanzivnija! El Šaravi umesto Darmijana. Beloti umesto Gabijadinija!

61. minut - Kandreva je probao, ali je šut izblokiran. Konstantno traje pritisak ispred gola Šveđana koji se za sada nekako čuvaju. Ostalo im je još pola sata da "prežive".

58. minut: Potpuna dominacija Italijana. O tome najbolje svedoči slika u kojoj Kjelini puca sa ivice tuđeg kaznenog prostora. Doduše, nedovoljno snažno da bi matirao Olsena, ali kad je štoper Italije došao tako daleko možete misliti kako igra Venturin tim. Napada sve vreme

Izuzetno nervozna utakmica, baš kao i ona prva u Solni.

54. minut: Izmena u Švedskoj. Izašao je napadač Markus Berg, na terenu je Isak Telin.

53. minut: Kakva šansa za Italiju! Ovoga puta Florenci u padu, atrkativno, čak je i savladao Olsena, ali je lopta otišla pored stative.

46. minut: Odmah sporna situaicja. Italijani su tražili jedanaesterac zbog starta Lustiga nad Darmijanom. I to vrlo oštrog. Sudija Lahoz kaže da je lopta za Švedsku, jer je, po njegovoj oceni, italijanski bek pre toga igrao rukom. Da li baš?

POČELO JE DRUGO POLUVREME! Nema izmena.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA: Italija - Švedska 0:0! Azuri bolji, napadaju, stvaraju šanse, bliži su golu, ali još nisu uspeli da nadoknade zaostatak iz prvog meča. Gosti vrlo disciplinovani u odbrani i opasni u retkim situacijama kad krenu napred. Dosadašnji deo utakmice obeležile su i tri sporne odluke sudije Lahoza, u šta se možete uveriti OVDE.

45. minut: Igraće se tri minuta nadoknade u prvom delu.

44. minut: Sve žešći napadi domaćina, odbrana Švedske u ovim trenucima bukvalno sedi u krilu golmanu Olsenu, ali on brani i opasan udarac Florencija.

43. minut: Još jedan pokušaj Azura, ubacivanje sa leve strane, ali opet je na mestu Grankvist.

41. minut: Šut Parola sa 16 metara posle prodora Imobilea.

40. minut: Posle malo sporijeg ritma u poslednjih desetak minuta iznenada - šansa za Italijane! I to kakva. Dubinsku loptu pred petercom Šveđana prihavtio je Ćiro Imobile, šutirao, ačk i savladao Olsena, ali je tom prilikom golman gostiju malo zakačio loptu nogom, dovoljno da je uspori na putu ka mreži i omogući svom kapitenu Grankvistu da otkloni opasnost.

29. minut: Švedska je oštećena! I to debelo. Gosti su krenuli u kontru, Emil Forsberg je ubacio loptu u kazneni prostror, njen let rukom je presekao Andrea Barzalji, bio je to čist jedanaesterac, ali sudija Lahoz ni u ovoj situaciji ne pokazuje na belu tačku. Štaviše, zbog prigovora je kaznio žutim kartonom vezistu RB Lajpciga.

27. minut: Kakva prilika! Imali su je Italijani, tačnije Antonio Kandrava, koji se zatrečao na loptu koju niko nije uspeo da izbaci iz kaznenog prostora posle ubacivanja Imbilea, ali je prvotimac Intera šutirao iznad prečke.

23. minut: Šveđani pokazuju da nisu došli samo da se brane. Šutirao je Berg, ali mora to bolje da bi se savladao Bufon, koji je lako ukrotio loptu.

22. minut: Žuti karton za Barzaljija, zbog faula nad Forsbergom.

19. minut: Zbog teške povrede koju je pretrpeo u jednom duelu na sredini terena meč je, prinudno, završio Jakob Johanson, strelac gola iz prvog meča. Zamenio ga je Gustav Svenson. Formacijski, ništa se ne manja kod Šveđana, i dalje je to formacija 4-4-2.

16. minut: Žoržinjo je izbacio Imobilea, napadač Lacija je otišao u stranu, a odatle pucao samo u spoljni deo mreže.

15. minut: Posed lopte 73:27 u korist Azura.

14. minut: Italijani imaju više od igre, sad su prebacili loptu na levi bok, odakle je pokušao Mateo Darmijan. I on puca van okvira gol.

13. minut: Ako je u prethodnoj situaciji možda oštećena Italija, onda je sad zakinuta Švedska, jer je u kaznenom prostoru domaće selekcije rukom igrao Darmijan. Bar je kriterijum identičan, pa Lahoz kaže "nije to za penal".

10. minut: Požuteo je i Johanson zbog faula u napadu.

9. minut: Žuti karton za Kjelinija. Duel Augustinsona i Parola u kaznenom prostoru sudija Lahoz nije okarakterisao kao prekrpaj za najstrožu kaznu (a bilo je kontakta), potom je reagovao iskusni štoper Juventusa i zbog prigovora zaradio javnu opomenu. Sudija iz Španije deluje autoritativno.

6. minut: Prvu priliku na meču imao je Alesandro Florenci, pucao je iz teške pozicije sa ivice kaznenog prostora, bez opasnosti po Olsena.

Prošlo je pet minuta i prvi utisak je da je pred nama žustra utakmica, rivali se ne štede, što je i očekivano. Veliki je ulog na stolu.

UTAKMICA JE POČELA!

Utakmica dana! Ma, utakmica godine kad se gleda iz vizure Italijana koji moraju da pobede ili će prvi put još od 1958. Mundijal gledati posredstvom TV prijemnika. Bez svoje reprezentacije u prenosima. Da se to ne bi desilo, moraju da savladaju Švedsku u revanšu baraža za plasman na Prvenstvo sveta u Rusiji narednog leta (20.45).

Za početak, domaćin juri 1:0 koliko je selekcija sa severa Evrope slavila pre tri večeri u Solni. Tad je presudio rezervista Jakob Johanson u 61. minutu, pa tim Janea Andersona ima više nego dobru početnu poziciju pred meč na milanskom San Siru.

Pritisak na Italijane je ogroman, o čemu ste mogli da čitate u najavi utamice, a dok čekate početak možete da se podsetite teksta Mundijal ili Apokalipsa: Forza Italia - 1,90! Bufon da ga ne primi, Gabijadini da ga žabarski da.

Ono što je najvažnije i što se da uočiti na osnovu satsava jeste da je selektor domaćina, Đanpjero Ventura ostao dosledan principima. Opet nije dao šansu Lorencu Insinjeu, iako mnogi smatraju da krilni napadač Napolija igra u životnoj formi i da je moralo za njega da bude mesta u startnih 11.

U odnosu na duel zu Solni nema suspendovanog Marka Veratija i umornog Danijelea de Rosija, kao ni napadača Andree Belotija. Vezistu PSŽ-a odmeniće naturalizovani Brazilac Žoržinjo (debituje večeras), Rominog prvotimca menja njegov saigrač Alesandro Florenci, dok će partner Ćiru Imobileu u špicu biti Manolo Gabjandini. Prvotimac Sautemptona je kod Venture dosad skupio samo 35 minuta, a poslednji meč za državni tim odigrao je još pre dve i po godine protiv Malte.

Kad je u pitanju Švedska, selektor Anderson je promenio desnog beka, umesto Emila Krafta počinje Lustig, na klupu se preselio i Albin Ekdal, a prednost na sredini terena dobio Johanson koji je i bio strelac u Solni.

Možda baš on bude čovek odluke i odvede Šveđane na prvi Mundijal posle 2006, pošto su turnire u Južnoj Africi i Brazilu propustili.

(FOTO: Action images)