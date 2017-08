Savršen spoj - Zidan i Real do 2020! O novcu ni reči!

Šmekerski potez šefa struke Kraljevskog kluba

Došao je uz osporavanje posle turobnog iskustva sa Rafom Benitezom, mnogi su - čak i njegovi najveći fanovi - navijali da Zinedin Zidan ne preuzme dirigentsku palicu na stadionu “Santjago Bernabeu“, pošto su smatrali da će ga Kraljevski klub smrviti i brzo potrošiti. Godinu i po dana kasnije Real je bez sumnje najpotentniji klub na planeti, a Zinedin Zidan čovek u koga samo večiti hejteri ne veruju.

I kao takav on je idealan za najveći klub na svetu, pa ga je Real nagradio ugovorom do 2020. godine!

Marka navodi da je sporazum već potpisan, iako ga klub nije obelodanio. Posebno se u madridskom klubu hvali to što se tokom pregovora sa popularnim Zizuom uopšte nije razmatralo pitanje finansija. Uostalom, tako je bilo i kada je Zidan iz mladog tima prelazio na klupu najjačeg Realovog sastava.

Blindiranje: Benzema 2021! Isko, Varan, Karvahal, Marselo 2022! Asensio 2023!

Jednostavno, smatrao je da nema potrebe da se o novcu pričad, da će ga Real platiti koliko smatra da je pravedno. Iako bi, da kao neki današnji igrači ima recimo Mina Rajolu za menadžera, verovatno izmuzao duplo više. Ali njemu nije samo do novca. Njemu je do pehara, do pobeda, do najviših fudbalskih planina.

I u ovih godinu i po dana koliko sedi za kormilom Kraljevskog kluba osvojio je evo već sedam pehara, računajući tu i dve titule u Ligi šampiona.

Inicijalni ugovor sa Realom potpisan je do 2018. godine. Ali ko bi se pri zdravoj pameti rastajao sa ovakvom veličinom?

