Sazrevanje

Sastav Vladana Milojevića za 90 minuta utakmice sa beloruskim šampionom osetio kroz šta sve mora da prođe kako bi došao do zapaženog rezutata u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja

Bod u Evropi – neko je zadovoljan, neko nije, svi su u pravu, ali samo donekle. U svakom slučaju ova generacija Crvene zvezda je shvatila koliko je teško doći do tog boda u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja. Izabranici Vladana Milojevića prošli kroz pravo fudbalsko bojište protekle noći, bili su prinuđeni prvo da se povlače pred dobro organizovanim rivalom, a onda kada su grupisali redove krenuli su u totalnu ofazivu. Belorusi su u jednom trenutku ličili na razbijenu vojsku, delovalo je da su spremni da potpišu kapitulaciju, ali su se onda digli iz pepela i uzdignutog čela napustili stadion Rajko Mitić. Ipak, sve je do sazrevanja i privikavanja na uslove koje sa sobom nose ozbiljni evropski mečevi.

BATE Borisov ni u jednom segmentu fudbalske igre nije kvalitetniji rival od Krasnodara, čak naprotiv, Rusi su pismeniji i tehnički daleko potkovaniji, ali ni Krasnodar, baš kao ni Crvena zvezda, nema tu rutinu i iskustvo u ovakvim mečevima kakvo poseduje beloruski šampion.

„Ostaje žal što nismo osvojili tri boda, vodili smo sa 1:0 i napadali celu utakmicu. Imao je i BATE svoje šanse, ali mislim da smo bili bolji protivnik. Ali, 1:1 jedan je pozitivan rezultat. Navijači su prepoznali borbenost, ovoga puta bilo je nerešeno, nadamo se da ćemo sledeći put pobediti. Svaki bod je vredan, ali u Zvezdi ne možemo da slavimo jedan bod, to je nedopustivo”, rekao je Vujadin Savić.

Ipak, i Zvezda je protekle noći pokazala dodatni kvalitet. Iako je protivnik na startu utakmice pročitao njene osnovne namere, zatvorio vezu između Gelora Kange i Ričmonda Boaćija, odnosno u potpunosti neutralisao bokove, sastav Vladana Milojevića je uspeo da se sam na terenu izbori za nove opcije. Organizaciju igre su preuzeli Nenad Krstičić i Mičel Donald, koji su pažnju protivničkih veznih igrača prebacili na sebe, a onda se iz kandži rivala izvukao i omaleni Gabonac. Kako je vreme odmicalo, a Zvezdina dominacija postaja sve očiglednija, prodisali su i bokovi, koji su kreirali prvi evropski gol Crvene zvezde na stadionu Rajko Mitić posle 10 godina čekanja.

Ali, onda je ponovo na videlo izašlo neiskustvo crveno-belih u ovakvim utakmicama. Domaćin je na krilima vodećeg gola i atmosfere na tribinama krenuo svim silama po drugi gol, ali kada su kolosalne šanse propustili Slavoljub Srnić i Gelor Kanga, Zvezda je ostala bez kontrole igre i rezultata, što su lukavi gosti iskoristili i došli do onoga po šta su i stigli u Beograd.

„I zadovoiglajan sam i nisam, imali smo bolje šanse, dve prečke. Zvezda se više pitala na terenu, imali su kontrolu i držali meč, ali mi smo imali izglednije prilike. Očekivao sam ovakvu Zvezdu, pratim naš fudbal, igrali su vrlo dobro u kvalifikacijama, igraju i u prvenstvu, nije iznenađenje, oni ozbiljno rade“, poručio je vezista BATE-a Mirko Ivanić.

Kada se sve sagleda možda je i dobro što su izabranici Vladana Milojevića te dečije bolesti preležali upravo na Marakani protiv ekipe iz Borisova, jer bi neki kvalitetniji rival daleko surovije kaznio sve propuste u Zvezdinoj igri. Crveno-beli beli su osetili i to kako sudijski kriterijum u evropskim takmičenjima može da te natera da budeš daleko žustriji nego jesi, da istrpiš početne udarce protivnika, ali da mu onda i uzrvatiš istom merom i pokažeš mu da nije nimalo tvrđi niti namazaniji od tebe.

„Bilo mi je čudno što Ukrajinac sudi ovu utakmicu. Videli ste na početku kakav je bio kriterijum. Dobio sam žuti na startu to me je malo odseklo. Možda čak nije bio ni faul, samim tim ni žuti. Na kraju, možda i korektno suđenje, nije nikome ni pomogao ni odmogao“, rekao je Savić.

Sve ono što se za 90 minuta na stadionu Rajko Mitić dešavalo predstavljaće dobar nauk za gostovanje u Kelnu, gde crveno-bele više nema šta iznenaditi. Ali čak i da bude nekih novih nepredviđenih okolnosti to će biti deo evropskog sazrevanja, kroz koji ovaj sastav Vladana Milojevića mora da prođe kako bi došao do zapaženog rezutata u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja.

Da Keln nije nikakav bauk pokazala je i jučerašnja utakmica sa Arsenalom. Jarčevi nisu loš tim, ali im takođe kao i crveno-belima nedostaje iskustvo u evropskim mečevima. To bi 28. septembra (19.00) mogla da iskoristi Crvena zvezda i dođe do rezultata koji bi je definitivno uvrstio među kandidate za osvajanje drugog mesta u grupi H.

