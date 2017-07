Šćepović pogodio, Videoton pao u Bordou (VIDEO)

Mađarski tim ima šansu da se ispravi u revanšu posle poraza od 2:1

Marko Nikolić je zabeležio prvi poraz na klupi Videotona, ali dobra vest za njega je da nije sve izgubljeno posle prvog duela u Francuskoj. Mađarski predstavnik u Ligi Evrope poražen je u Bordou sa 2:1, ali ima vremena da se ispravi narednog četvrtka kada bude ugostio Žirondince na svom terenu.

Senegalac Junus Sankare pobrinuo se za trijumf domaćina, nakon što je sjajno kaznio čak dva puta loše postavljenu odbranu Videotona u 18. i 33. minutu. Neverovatno je kako su se fudbaleri Bordoa prošetali do mreže gostiju i to je ono što doskorašnji trener Partizana mora da ispravi ako želi do plej-ofa za plasman u Ligu Evrope. Da nada za Videoton nastavi da živi pobrinuo se Marko Šćepović posle sjajne akcije iz 23. minuta kada je pogodio na pas Bosanca Šuljića.

Videoton se dobro branio u većem delu meča, zadovoljni Bordo u nastavku jedva da im je zapretio, pa mađarski tim, uprkos porazu, itekako ima čemu da se nada. Vukašin Jovanović i Milan Gajić presedeli su čitav meč na klupi Bordoa, dok je Šćepoviću na drugoj strani u špicu društvo pravio veteran Danko Lazović.

Na popravni će kroz sedam dana morati i belgijski Gent koji je odigrao mršavih 1:1 sa austrijskim Altahom na svom terenu. Reprezentativni štoper Stefan Mitrović odigrao je čitav meč za domaćine, ali će sa saigračima morati da se iskupi naredne nedelje za bledu pratiju od večeras.

LIGA EVROPE, treće kolo kvalifikacija:

Mlada Boleslav (Češka) - Skenderbeg (Albanija) 2:1 (1:0)

/Hramosta 42, Janoš 87 - Latifi 86/

Olimpik Donjeck (Ukrajina) - PAOK (Grčka) 1:1 (0:0)

/Bilenki 49 - Enrike 59/

Trakai (Litvanija) - Škendija (Makedonija) 2:1 (1:1)

/Maksimov 1, 52 - Žunior 39/

Makabi Tel Aviv (Izrael) - Panionios (Grčka) 1:0 (0:0)

/Kjartanson 48/

AEK Larnaka (Kipar) - Dinamo Minsk (Belorusija) 2:0 (1:0)

/Čamoro 42, Hevel 70/

AIK (Švedska) - Braga (Portugalija) 1:1 (1:1)

/Sundgren 18 - Raul 10/

Krasnodar (Rusija) - Lingbi (Danska) 1:1 (0:0)

/Leson 67 - Kjer 64/

Estersund (Švedska) - Fola Eš (Luksemburg) 1:0 (0:0)

/Baširu 50/

PSV (Holandija) - Osijek (Hrvatska) 0:1 (0:0)

/Barišić 57pen/

Šturm (Austrija) - Fenerbahče (Turska) 1:2 (1:2)

/Hirlender 10 - Marešić 22ag, Nojšteter 35/

Suduva (Litvanija) - Sion (Švajcarska) 2:0 (2:0)

/Rikardo 3ag, Janusauskas 9/

Utreht (Holandija) - Leh (Poljska) 0:0

Astra (Rumunija) - Oleksandrija (Ukrajina) 0:0

Botev (Bugarska) - Maritimo (Portugalija) 0:0

Dinamo Bukurešt (Rumunija) - Bilbao (Španija) 1:1 (0:1)

/Rivaldinjo 54 - Laport 21/

Bnei Jehuda (Izrael) - Zenit (Rusija) 0:2 (0:0)

/Krišito 59, Kokorin 90/

Arka (Poljska) - Mitjiland (Danska) 3:2 (2:2)

/Vinisijus 31, 39, Sjemasko 90 - Hasan 33, Del Hende 36/

Brondbi (Danska) - Hajduk Split (Hrvatska) 0:0

Krajova (Rumunija) - Milan (Italija) 0:1 (0:1)

/Rodrigez 44/

Bordo (Francuska) - Videoton (Mađarska) 2:1 (2:1)

/Sankare 18, 33 - Šćepović 23/

Crvena zvezda (Srbija) - Sparta (Češka) 2:0 (1:0)

/Boaći 13, Kanga 65/

Gent (Belgija) - Altah (Austrija) 1:1 (0:1)

/Kulibali 76 - Mahop 5/

Panatinaikos (Grčka) - Gabala (Azerbejdžan) 1:0 (1:0)

/Molins 37. penal/

20.45 Aberdin (Škotska) - Apolon (Grčka)

20.45 Dinamo Zagreb (Hrvatska) - Od (Norveška)

20.45 Marselj (Francuska) - Ostende (Belgija)

21.05 Austrija Beč (Austrija) - AEL Limasol (Kipar)

21.05 Everton (Engleska) - Ružomberok (Slovačka)

21.05 Frajburg (Nemačka) - Domžale (Slovenija)

(FOTO: www.vidi.hu)