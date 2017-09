Sedlaček o arbitrima na Evrobasketu: Znam ih od ranije, kad sam čuo da će suditi - uhvatio sam se za glavu

"Rekao sam sebi da ne bih voleo da sam na njihovom mestu, jer pokazali su i tada greške koje se i sada ponavljaju. To je problem same selekcije sudija", rekao je Sedlaček za MOZZART Sport

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Ovogodišnji Evrobasket po mnogo čemu je izazvao veliku pažnju i burne reakcije najvećih stručnjaka evropske i svetske košarke. Osim izostanka velikog broja najkvalitetnijih igrača, ponajviše iz NBA lige, dugogodišnji konflikt Fibe i Evrolige doveo je i do toga da u Istanbulu, Helsinkiju, Klužu i Tel Avivu nije bilo arbitara najvišeg kalibra (Jerezuelo, Lamonika, Lotermozer, Jovičić, Javor, Latiševs, Rižik, Belošević...). Imena s velikim autoritetom, u prevodu – evroligaških sudija.

Fiba je za Evrobasket isključivo delegirala sudije iz svoje kuće. Njih 40, iz 29 država. Od toga su čak petorica na najveću evropsku smotru došli bez ikakvog iskustva deljenja pravde na najvećim takmičenjima - Bugarin Martin Horozov, Japanac Tataki Kato, Rus Aleksej Davidov, Crnogorac Radomir Vojinović i Srbin Saša Maričić.

Ostali su pretežno bili isključeni iz najvećih reprezentativnih takmičenja duži vremenski period. Primera radi, Letonac Arniš Ozols nije bio delegiran za neko veliko takmičenje još od Evrobasketa 2005. godine u Srbiji i Crnoj Gori.

Sukob dve krovne organizacije i izostanak pravog sudijskog kvaliteta izazvao je otvorene reakcije najvećih trenerskih imena na turniru, među kojima je i Aleksandar Đorđević u dva navrata... Zbog čega je od starta u pitanje doveden nivo kvaliteta suđenja na samom turniru.

"To jeste veliki problem. Širina konflikta Fibe i Evrolige je mnogo veća nego što se misli. Nije to samo delegiranje sudija. Moraću da se vratim malo nazad, ali 2004. godine imali smo isti slučaj u Atini na Olimpijskim igrama. Desilo se da je arbitar Šutulović iz Crne Gore sudio finalni meč. Ne aludiram ja da je on loš sudija. Ali, dotad i posle toga suđenje Olimpijskih igara bila je posebna čast za arbitara bila je posebna čast i privilegija", rekao je otvoreno poznati NBA skaut Marin Sedlaček za MOZZART Sport.

On je izneo svoje viđenje cele ove priče.

"Ta vrsta prenagljivanja, da li je neko crno ili crveno-beli, da li je neko za crveno ili belo, apsolutno ne donosi dobro košarci. Konkretno ono što se videlo na ovim utakmicama gledao, u različitim grupama, jeste da sudije nemaju autoritet. Arbitri grade autoritet kao i igrači. Oni moraju da sude nekom pet utakmica na velikom takmičenju, da vi upoznate njega i on vas, da se uspostavi relacija autoriteta. Sudije nemaju iskustva i taj nedotatak u autoritetu, odnosno relacijama sa igračima i njihovo poštovanje odluka dovodi do grešaka".

Sve to, kako sam Sedlaček ističe, vodi celu situaciju u loš smer.

"Opterećenje koje se pojavljuje kod sudija, da moraju da pokažu kvalitet i budu autoritativni, da bi sve to došlo u neku određenu meru, pokazalo se da ne funkcioniše kako treba. Iskreno se plašim utakmica koje dolaze, koje će rešavati dalji plasman, ali i neizvesnih mečeva. Pitam se, kako će se u tim situacijama snaći sudije. Olakšavajuća okolnost može da bude to što će se od ukupnog broja sudija na ovom turniru u drugoj fazi naći samo probrani deo njih".

Ipak, iskreno veruje da ni čelnicima Fibe nije lako u ovoj situaciji.

"Imaju to što imaju. Najgori primer je da se oni testiraju na Evrobasketu. S druge strane – te sudije su vodile prvenstva mlađih kategorija, mnogo sudija poznajem sa takmičenja za igrače do 16, 18, 20 godina... Ono što je mene brinulo u određenim fazama, gledajući to sve, jeste to što su te sudije bile viđene za ova, najveća takmičenja. Ja sam se samo uhvatio za glavu. Rekao sam sebi da ne bih voleo da sam na njihovom mestu, jer pokazali su i tada greške koje se i sada ponavljaju. To je problem same selekcije sudija".

Situacija nije nimalo jednostavna i on trenutno ne vidi izlaz...

"Sudijski deo Fibe će posle ovog takmičenja imati jasniju sliku šta može da očekuje u budućnosti. Na koga mogu da računaju. Mnogo nedostaju one sudije sa autoritetom. Normalno, sve to gubi na kvalitetu. Zbog svega toga imamo i ove ispade i reakcije igrača i trenera. I oni moraju da reaguju kada vide da oni što sude – ne rade posao s autoritetom. Gde sudija pokušava sebe da zaštiti, pa ulazi u greške. To je vrzino kolo, koje je skopčano sa reprezentativnim prozorima što dolaze od novembra", zaključio je Marin Sedlaček.

A tek sada kreće ono najvažnije...

