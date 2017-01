Sedma titula? Da je ne želim ne bih ni dolazio u Australiju!

Novak Đoković jasno svima poručio šta mu je glavni i jedini cilj na prvom grend slemu sezone

Veličina slova A A A

Novak Đoković bi ove godine u Melburnu mogao i defunitivno da uđe u istoriju prvog grend slema sezone ukoliko ponovo trijumfuje. To bi mu bio sedmi pehar na Australijan openu čime bi postao najuspešniji teniser tog prestižnog tutnira svih vremena. Svestan je toga i naš as te mu je u glavi samo jedan cilj - pehar. Na pitanje da li veruje da će osvojiti rekordnu sedmu titulu u Melburnu, on je na žrebanju kao iz topa odgovorio:

"Da nemam nameru da podignem pehar ne bih ni dolazio! To je jedna od najvažnijih stvari zašto sam ovde. Australija je uvek za mene bila pozitivno iskustvo, moj daleko najuspešniji grend slem. Volim da igram na Rod Lejver areni, volim kako diše ceo ovaj turnir"

Čudna 2016. u kojoj je postigao nešto apsolutno neverovatno u modernom tenisu, pošto je u jednom trenutku držao sva četiri grend slema, da bi nakon osvajanja Rolan Garosa naglo izgubio šampionsku formu i plam. To je i uzrokovalo gubitak prvog mesta na ATP liosti od Endija Marija. I pored toga što je u finalu Dohe pre dve sedmice pokazao Škotu ko i dalje kosi, mnogi sumnjaju da Nole može da ponovi neverovatne partije koje smo gledali minulih sezona u njegovoj režiji.

"Ne mogu da probam da kopiram ili repliciram sve što sam doživeo kao igrač i kao osoba prethodnih godina, ali to ne znači znači da ne mogu da postignem isti rezultat. Ili bolji! Sigurno je da ne mogu da ponovim formu iz 2015. ili 2016, ali mogu da tražim novu i to je ono što pokušavam da učinim. Ovo je potpuno nova godina i potpuno novi izazov za mene i sve što se pre dogodilo je iskustvo iz kojeg učim lekcije života. Menjam se kao osoba pošto uslovi danas su umnogome različiti u odnosu na one od juče ili od pre mnogo godina" zaključio je srpski teniser.

Novak Đoković u odbranu trona na Australijan openu kreće u utorak, a prvi protivnik mu je iskusni Španac Fernando Verdasko.

Kompletan žreb ženskog singla pogledajte OVDE

Kompletan žreb muškog singla pogledajte OVDE

(foto: Action Images)