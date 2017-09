Selektor Sale: Samo da nas je bilo 12...

"Kada Sale Danilović, košarkaška legenda, kaže 'naklon svima', to dovoljno govori za sebe...", kaže selektor

Svetski, olimpijski i od sinoć evropski vicešampioni su stigli u Beograd. Na aerodromu je priređen svečani doček, a potom je u hotelu Kraun Plaza održana konferencija za medije na kojoj je reč imao i selektor Aleksandar Đorđević.

Strateg Orlova je po dosadašnjem običaju sve zasluge za uspeh prepustio igračima i sportski priznao da postoji žal za nekim stvarima u finalu.

„Hvala na podršci, što ste nas pratili i dočekali na izuzetan način. Mi to znamo da cenimo. S druge strane, velike čestitke i naklon svima koji sede s moje leve strane, zaslužili su sve pohvale i čestitke“, rekao je Đorđević.

Još jednom je podsetio koliko je teško bilo pripremiti ekipu za Evrobasket.

„Pohvale za sve što su uradili igrači u prethodna dva meseca, od ekstremno teških priprema, uz sve nesrećne okolnosti, pa čak i u finalu. Moramo da budemo zadovoljni i ponosni zbog još jedne medalje u nizu. Nadam se da će reprezentacija nastaviti da donosi medalje za našu zemlju. Kada Sale Danilović, košarkaška legenda, kaže 'naklon svima', to dovoljno govori za sebe...", istakao je selektor.

Što se detalja u finalu tiče, Đorđević žali za nekim stvarima. Pogotovo zbog povreda Lazića i Jovića.

„Posle polufinala doživeli smo neverovatno emotivno pražnjenje. Falio nam je jedan slobodan dan da vratimo ekipu, koji su Slovenci imali jer su igrali dan pre nas protiv Španije. Falilo nam je da odigramo finale sa 12 igrača. Kao što znate, igrali smo bez Lazića i veći deo te utakmice bez Jovića. Nedostajala nam je i sreća. Kažu da ona treba da se zasluži i da prati hrabre, a nama je nedostajala. Nisu to izgovori, već mali žal jer nismo bili 'ful' kao kada smo došli na takmičenje. Za svako divljenje i pohvalu je to što su igrači igrali do poslednjeg atoma snage“.

Nemoguće je ne pomenuti suđenje koje je u pojedinim trenucima bilo blago rečeno na štetu naše reprezentacije...

„Suđenje nije bilo doraslo za ovakvo prvenstvo, za ovako kvalitetnu košarku. To je moje mišljenje, koje ne mora da bude tačno, ali je blizu istine“.

(FOTO: MN Press)