Serhio Aguero - odlazak 2019. godine

Argentinac najavio rastanak sa klubom čiji je najbolji strelac u istoriji, ali i povratak u matični Independijente

Svi argentinski fudbaleri uglavnom maštaju o povratku u klubove iz svoje zemlje pri kraju igračke karijere, a takav je slučaj i sa golgeterom Mančester Sitija Serhijom Aguerom.

Sjajni Argentinac je na Etihadu još od 2011. godine, kada je stigao iz Atletiko Madrida za 36.000.000 evra, a redove Građana će najverovatnije napustiti na isteku aktuelnog ugovora krajem juna 2019. godine.

Svoje ambicije u Mančesteru upotpunio je golom protiv Napolija kada je postao klupski rekorder sa 179 postignutih golova, pa je sada praktično jedino o čemu mašta povratak u matični Independijente. Ipak, tu su i evropski giganti koji bi ga rado videli u svojim redovima, bez obzira što će tada imati 31 godinu.

„Pročitao sam negde da me žele Milan i Real Madrid i da će to pokvariti san o Independijenteu. Ali, ideja je oduvek bila da se vratim u Independijente kada bude istekao moj ugovor sa Mančester Sitijem 2019. godine. Takođe, postoji opcija i da produžim ugovor sa Sitijem na još godinu dana. Sada želimo da osvojimo titulu, a to neće biti lako“, rekao je Aguero.

Aguero je do sada odigrao 265 utakmica za Mančester Siti u svim takmičenjima, a pored toga što je najbolji strelac kluba svih vremena, on je i najbolji strelac Sitija u Premijer ligi, Ligi šampiona i svim evropskim takmičenjima, a samim tim i istinska legenda kluba sa Etihada.

(FOTO: Action images)