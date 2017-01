Serhio Ramos poludeo na navijače Sevilje: Druge dočekuju kao Bogove, a meni vređaju majku (VIDEO)

„Sa takvima nema priče“, besan je kapiten Real Madrida

Gol za 2:3 - na kraju je završeno remijem (3:3) - a onda „pozdrav“ ultrasima sa severa i molba za oproštaj ostalih navijača Sevilje. Tako je izgledao Serhio Ramos u završnci gostovanja Real Madrida na „Sančez Pishuanu“, gde je kraljevski klub overio plasman u četvrtfinale Kupa Španije, ali je njegovom kapitenu verovatno „prevrnuo“ stomak od mučnih scena koje mu je priredila „rođena“ publika.

Jer, Ramos je rođen u predgrađu Sevilje, za ovaj klub je odigrao jednu sezonu, „uterao“ mu u kasu 27.000.000 evra pre 11 i po godina kad je prešao u Real i zaista ničim nije zaslužio pogrdne povike sa tribina. Tim pre što je u svakoj prilici isticao bliskost sa Andalužanima.

„Izvinjavam se još jednom onim pravim navijačima Sevilje, ali onima koji su stajali iza gola i vređali mi majku... Od prvog minuta... S njima nema priče“, oštar, čini se s pravom, bio je Serhio Ramos po okončanju meča.

Ramos je u 83. minutu realizovao jedanaesterac i potom prstima pokazivao na poleđinu dresa, besno gledajući ka onom delu tribina sa kojeg su ga kasnije gađali plastičnom flašom.

„Sevilja će uvek biti moj dom, ovde sam došao da igram za drugi klub. Kad su se Ivan Rakitić ili Dani Alves vraćali na „Pishuan“, tretirani su kao Bogovi, iako nisu odavde, a meni vređaju majku. Pritom, ja nikog nisam uvredio, niti omalovažavao. Nisam obožavalac onog dela tribina koji je vređao i mene i moju majku. Takvi ljudi ne zaslužuju ni da im se obatim. Možda bi predsednik Sevilje trebalo da porazgovara sa njima, kako narod ne bi mešao ostale navijače sa takvima“.

Da, ipak, nema ništa lično protiv Sevilje, već samo protiv te grupice navijača, Serhio Ramos je potvrdio još jednom izjavom.

„Onog dana kad umrem želim da me sahrane sa dve zastave. Jednom Sevilje i drugom Real Madrida. To je, valjda, dovoljno da razjasnim koliko volim oba kluba. Isto tako, čini mi se da ima dovoljno fotografija sa sinoćnjeg meča na kojima se vidi kako sam se ponašao i kome sam šta poručio. Još jednom se izvinjavam svim pravim navijačima i golmanu Davidu Soriji, jer nisam želeo da ga ponizim „panenkom“ sa penala. Kapiten sam Real Madrida i dužan sam da branim svoj tim. Uvek. Duguje to sebi i Realu“, dodao je Ramos, koji je sinoć postigao 77. gol u karijeri za velikana iz Madrida.

