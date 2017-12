Šest puta u decembru: Partizanovih 7:1 i remi u kupu za polufinale, Zvezdino slavlje u prvom direktnom prenosu (VIDEO)

Istorijat okršaja večitih rivala u decembru doneo nekoliko spektakularnih mečeva, ali je poslednji odigran još pre čitave tri decenije

Nisu poklonici fudbalske igre, a vrlo verovatno ni sami potencijalni akteri događaja, bili najsrećniji kada su videli da je termin 156. večitog derbija zakazan za 13. decembar. Naravno, najveća bojazan postojala je od loših vremenskih uslova, ali to je jednostavno deo fudbala, koji je u prošlosti odigravan i po debelom minusu, pa ovaj ozbiljan „plus“ koji je najavljen za danas, predstavlja pravi luksuz za ovo doba godine.

Ipak, bez obzira na to kakvi bili vremenski uslovi, na samom terenu će temperatura već oko 18 časova dostići stepen ključanja, baš kao što je to bio slučaj u svim prethodnim okršajima dva najveća srpska kluba. Decembar nimalo ne predstavlja nepoznanicu kada su u pitanju derbiji između Partizana i Crvene zvezde. U dosadašnjoj istoriji u ovom mesecu odigrano je šest mečeva večitih rivala, od čega tri u prvenstvu i isto toliko u nacionalnom kupu. Poslednji je odigran davnog 21. decembra 1988. godine na stadionu Crvene zvezde, kada je bilo 1:1. Ipak, daleko više razloga da se raduju tom ishodu imali su igrači Partizana koji su tim rezultatom obezbedili plasman u polufinale, a kasnije i na vrlo ubedljiv način stigli do trofeja. To je ujedno bio i jedini nerešeni ishod u decembarskim mečevima. Ali krenimo redom…

POLUFINALE KUPA: CRVENA ZVEZDA – PARTIZAN 1:0, 17. decembar 1950.

Prvi decembarski međusobni meč odigran je 17. decembra 1950. godine u polufinalu Kupa Jugoslavije. Crvena zvezda je tada pred 42.000 gledalaca na stadionu Partizana slavila sa 1:0 i izborila plasman u finale, gde je u dvomeču u ponovljenom meču savladala Dinamo iz Zagreba sa 3:0 i osvojila treći uzastopni trofej u ovom takmičenju. Kada je u pitanju pomenuti decembarski derbi, njega je odlučio legendarni Tihomir Bata Ognjanov golom u 48. minutu utakmice.

SASTAV CRVENE ZVEZDE: Mrkušić, Tadić, Zvekanović, Đurđević, Palfi, Jezerkić, Mitić, Đajić, Tomašević, Vukosavljević, Ognjanov.

SASTAV PARTIZANA: Šoštarić, Atanacković, Jakovetić, Kolaković, Jovanović, Valok, Drenovac, Čajkovski, Bobek, Mihailović, Pajević.

13. VEČITI DERBI: CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 1:7 , 6. decembar 1953.

Derbi kojeg se Partizanovi navijači najradije prisećaju jeste onaj odigran 6. decembra 1953. godine. Crveno-beli su večitog rivala dobili sa ubedljivih 7:1 na tadašnjem stadionu JNA i to je još uvek rekordna pobeda jednog tima u okršajima dva najveća srpska tima. Na stadionu u Humskoj ulici bilo je prisutno 55.000 gledalaca.

Naslovi u tadašnjim novinama pod nazivom “Katastrofa Crvene zvezde” jasno su oslikavali dešavanja na toj utakmici. Crno-beli su bili apsolutno dominantni, po dva pogotka postigli su Zebec, Mihajlović i Herceg, dok je jedan dao Bobek. Počasni pogodak za Zvezdu i to pri rezultatu 1:0 dao je Kosta Tomašević.

SASTAV PARTIZANA: Stojanović, Lazarević, Čolić, Čajkovski, Jovanović, Herceg, Pajević, Milutinović, Mihajlović, Bobek, Zebec.

SASTAV CRVENE ZVEZDE: Krivokuća, Zeković, Stanković, Cokić, Spajić, Tomašević, Zlatković, Mitić, Rudinski, Veselinov, Kostić.

1/16 FINALA KUPA: CRVENA ZVEZDA – Partizan 2:2 (penalima 3:4), 2. decembar 1959.

Okršaj u kojem se Partizan donekle osvetio Crvenoj zvezdi za poraz u finalu nacionalnog kupa prethodne sezone. Ovoga puta na stadionu JNA bilo je prisutno oko 35.000 gledalaca, a Partizan je tokom čitave utakmice, pa kasnije i tokom produžetaka jurio i dostizao prednost večitog rivala i na kraju slavio posle boljeg izvođenja jedanaesteraca. Crvene zvezde je povela golom Zebeca u četvrtom minutu, dok je Partizan produžetke izborio zahvaljujući pogotku Kaloperovića na startu drugog poluvremena.

Bora Kostić je već na startu prvog produžetka doneo crveno-belima novu prednost, ali je pet minuta pre kraja drugog produžetka Kovačević zakazo rulet sa bele tačke. Tamo su za Zvezdu pogađali Kostić, Maravić i Spajić, a za Partizan Milić, Vukelić, Kovačević i Šoškić.

SASTAV CRVENE ZVEZDE: Beara, Durković, Stojanović, Spajić, Tasić, V. Popović, I. Popović, Stipić, Maravić, Zebec, Kostić.

SASTAV PARTIZANA: Šoškić, Jusufi, Milić, Sombolac, Kranjčić, Z. Čebinac, Vasović, Vukelić, Kovačević, Galić, S. Čebinac.

37. VEČITI DERBI: PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA 1:2, 5. decembar 1965.

Jedan od decembarskih derbija u kojima je slavila Crvena zvezda, ali i večiti okršaj koji je po jednoj stvari bio istorijski. Bio je to prvi meč Partizana i Crvene zvezde koji je rađen u direktnom televizijskom prenosu. Crveno-beli su bili bolji u toj utakmici, poveli su golom Miloševića u 12. minutu, dok je vođstvo gostiju u 58. minutu duplirao Džajić. Nadu Parnom valjku u ubrzo je vratio Pirmajer, ali se mreže do kraja utakmice više nisu tresle.

SASTAV PARTIZANA: Šoškić (kasnije ušao Ćurković), Damjanović, Jusufi, Bečejac, Vasović, Rašović, Bajić, Kovačević, Pirmajer, Hasanagić, Vislavski.

SASTAV CRVENE ZVEZDE: Krivokuća, Jevtić, Milićević, Vratnjan, Bekić, Durković, Džajić, Škrbić, Milošević, Šekularac, Kostić.

67. VEČITI DRBI: PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA 3:1, 7. decembar 1980.

Sneg je tada u ogromnoj meri uticao na kvalitet podloge na stadionu Partizana, ali to nije smetalo igračima Parnog valjka da odigraju fantastičnu utakmicu sa nekoliko izuzetnih poteza i nanesu težak poraz favorizovanom protivniku, koji je jesen završio kao lider, kasnije na dominantan način uzeo i šampionsku titulu, ali je na pauzu otišao na prilično neprijatan način. Crno-beli su vodili sa 3:0 golovima Klinčarskog, Varge i Vukotića, dok je jedini pogodak za crveno-bele postigao Repčić u poslednjem minutu utakmice. Crvena zvezda je te sezone stigla i do četvrtfinala Kupa evropskih šampiona, dok je Partizan prvenstvenu trku okončao na osmom mestu.

SASTAV PARTIZANA: Zalad, Mašić, Živković, Stojković, Babić, Kaličanin, Trifunović, Vukotić, Ješić, Klinčarsk, Varga.

SASTAV CRVENE ZVEZDE: Ljukovčan, Jelkić, Krmpotić, Rajković, Jurišić, Šestić, Blagojević, Borovnica, Janjanin, Repčić.

ČETVRTFINALE KUPA: CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN 1:1, 21. decembar 1988.

U sezoni 1988/1989. Crvenoj zvezdi je sve izmaklo za dlaku. Milan se izmigoljio iz ruku zahvaljući novembarskoj magli u srpskoj prestonici, a šampionsku titulu joj je na kraju uzela novosadska Vojvodina. Slično je bilo i u nacionalnom kupu, gde je u četvrtfinalu posle dvomeča bio bolji Partizan, koji je kasnije zahvaljujući ovom trofeju obezbedio plasman u kup pobednika kupova. Crveno-beli su na svom stadionu bili prinuđeni da jure prednost večitog rivala iz prvog meča (1:2), bili su na dobrom putu da prođu dalje s obzirom da je Stošić u 57. minutu doveo domaćina u vođstvo. Zvezda je i nakon tog gola imala nekoliko silovitih napada i izrazitih prilika, ali je onda Milanič u 81. minutu presekao loptu Đurovskom, ovaj je poslao do Fadilja Vokrija, a desetka Partizana je preciznim udarcem po zamlji savladala Stojanovića i odvela crno-bele u polufinale.

SASTAV CRVENE ZVEZDE: Stojanović, Dimitrijević, Vasilijević, Najdoski, Đurovski, Ivanović, Bešić, Komadina, Stojković, Stošić, Bursać.

SASTAV PARTIZANA: Omerović, Sredojević, Bajović, Spasić, Vermezović, Brnović, Đorđević, Đukić, Klinčarski, Vokri, Vučićević.

Dakle, razloga za optimizam po pitanju kvaliteta meča, velikih uzbuđenja, pa i broju postignutih golova kada su u pitanju decembarski okršaji Partizana i Crvene zvezde i te kako ima, pa se nadamo da će izabranici Miroslava Đukića i Vladana Milojevića odigrati meč u skladu sa svetlom tradicijom svojih prethodnika.

(FOTO: Screen shot)