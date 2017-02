Sevale varnice u Oklahomi - vratio se odbegli sin! Durant se sladio, svađao s Vestbrukom i umalo potukao s Robersonom (VIDEO)

Bilo je vrlo zanimljivo u domu Tandera, ali je Golden Stejt izašao kao pobednik - 130:114

Kevin Durant je ponovo u Oklahomi - to je ono što je košarkaški svet čekao sedmicama unazad! I, moramo da priznamo, ovde nema ni trunke lažne drame ili kreirane tenzije za široke narodne mase. Jeste odbegli sin Oklahome pokušavao da smanji tenziju i pritisak "preteranog haosa" koji se, po njegovim rečima, dizao zbog njegovog povratka kući, ali sevale su varnice na sve strane. Durant se sladio pobedi nad bivšim saigračima (130:114), bilo je žestokih rasprava i guranja sa bratom koji ga se odrekao, Raselom Vestbrukom, a umalo i tuče sa Andreom Robersonom...

Jokić, Lebron, pa svi ostali! Spikeri predstavili Nikolu sa „Gospodin Jokić“, on spakovao dabl-dabl!

Sve je bilo u domu Oklahome prethodne noći, a najviše nabujalih emocija koje su umalo meč pretvorile u lični obračun. Ali, na kraju je Durant, uz pomoć novih drugova u dresu Golden Stejta, slavio iako je bilo primetno da je pokušavao da zadrži smirenost, koliko god je to bilo moguće.

Ratnici su kontrolu utakmice uspostavili još od finiša prve deonice, kada je Vestbruk prvi put otišao na klupu, a vođstvo je do kraja išlo i do velikih 26 poena. Oklahoma je tokom drugog poluvremena bila u zaostatku od minimum 12 koševa u svakom trenutku. To dovoljno govori da Tanderi nisu imali dovoljno vatrene moći da se izbore sa velikim protivnikom, uprkos tome što je Vestbruk skupio čak 47 poena, 11 skokova i osam aistencija, uz čak 11 izgubljenih lopti. Daleko ispod Rasa bio je Viktor Oladipo sa 20 koševa, dok je Stiven Adams ubacio 13 poena. I to je bilo sve što se tiče igrača s dvocifrenim učinkom u domaćim redovima.

Durant je od prvog do poslednjeg momenta bio praćen zvižducima, raznim povicima i negodovanjima, ali je publici koja ga je nekad obožavala spakovao 34 poena i devet uhvaćenih lopti. Uključujući i trojku sa preko osam metara, pravo u lice Vestbruku, da bi prvo poluvreme završio i s jednim snažnim zakucavanjem, kojim je razbesneo navijače.

Samo nekoliko minuta kasnije, Durant se našao u novoj situaciji s nabijenim emocijama. Andre Roberson ga je faulirao prilikom dvokoraka, a onda je usleda razmena reči, potom i nekoliko prekih pogleda, pa sudara glavama, a onda umalo i tuča... Koju su jedva sprečili igrači na parketu, zajedno sa sudijama. Durant je bio centralna figura svakog trenutka...

Klej Tompson i Stef Kari iskombinovali su 52 poena, na ravne časti, uz još po devet skokova i asistencija, a na sve to Drejmond Grin je ponovo flertovao s tripl-dablom, pa je imao šest koševa i po osam uhvaćenih lopti i izavršnih dodavanja.

U ostalim utakmicama dobre role ubeležili su Dario Šarić i Goran Dragić u međusobnom okršaju. Hrvatski as ubacio je 19 koševa u Filadelfijinoj pobedi nad Majamijem sa 119:107, dok je slovenački šuter imao 30 koševa.

Odličan je bio i Mirza Teletović, koji je u trijumfu Milvokija na gostovanju Indijani rezultatom 116:100 imao 19 poena, dok je Janis Adetokunbo ubeležio čak 20 poena i 10 asistencija, a samo dva skoka falila su mu za tripl-dabl.

NBA - REZULTATI

Šarlot - LA Klipers 102:107

/Batum 25 - Kroford 22/

Indijana - Milvoki 100:116

/Majls 23 - Adetokunbo 20/

Klivlend - Denver 125:109

/Džejms, Irving 27 - Jokić 27/

Filadelfija - Majami 117:109

/Šarić 19 - Dragić 30/

Oklahoma - Golden Stejt 114:130

/Vestbruk 47 - Duran 34/

Dalas - Orlando 112:80

/Metjuz 20 - Bijombo 15/

Hjuston - Finiks 133:102

/Harden 40 - Buker 18/

Juta - Boston 104:112

/Hejvord 31 - Tomas 29/

