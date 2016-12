Sevilja skinula Formenteru do gole kože, pa im pustila jedan, Eibar izbacio Hihon (VIDEO)

Het-trik Lusijana Vijeta i prvenac Gansa...

Omiljeno je to letovalište mnogih, hipici su obožavali netaknutu prirodu ostrva Formentera, dobrim delom i zato što je na većini biserno belih plaža dozvoljen ulaz nudistima... Ali nisu baš za fudbal. Sa stanovništvom od 10.000 duša nije to valjda ni moguće. Moćan klub kakav je Sevilja trudio se da ne preteruje, ali čak i da su igrali na jednoj nozi sa povezom preko očiju Andalužani bi do vrha napunili mrežu gostiju. Na kraju u revanšu šesnaestine finala Kupa kralja naizgled surovih 9:1.

Naizgled, jer da je Sevilja htela verovatno bi četvroligaša ispratila nazad sa 20 komada. Maltene svaki napad za posledicu je imao šansu pred golom Formentere. Oni preko desne strane bili su posebno opasni. Kao da tamo nije bilo protivničkih fudbalera.

Ganso je to iskoristio da upiše prvenac u dresu Sevilje, Lusijano Vijeto se raspucavao i postigao het-trik, kao i Visam Ben Jeder, dva komada dao je Pablo Sarabija... I da ne bude baš sve tako tužno, utešni pogodak Gabrija Gomeza. Iz očiglednog ofsajda, kad su Seviljini defanzivci već stali. Kao da su se dogovorili sa sudijama da im puste taj jedan. Da ga se sećaju na Formenteri dok na suncu ispijaju koktele.

U drugom meču nešto više drame, jer je Sporting iz Hihona na stadion Ipurua doputovao sa prednošću od 2:1, ali je Kike sa dva gola povukao Eibar do ubedljivih 3:0 i plasmana u osmini finala Kupa kralja.

Kup kralja, šesnaestina finala:

Utorak:

Viljareal - Toledo 1:1 (prvi meč 3:0)

Real Sosijedad - Valjadolid 1:1 (prvi meč 3:1)

Atletiko Madrid - Guihelo 4:1 (prvi meč 6:0)

Malaga - Kordoba 3:4 (prvi meč 0:3)

Las Palmas - Ueska 2:1 (prvi meč 2:2)

Sreda:

Eibar - Sporting Hihon 3:0 (prvi meč 1:2)

Sevilja - Formentera 9:1 (prvi meč 5:1)

21.00: Deportivo - Betis (prvi meč 0:1)

21.00: Osasuna - Granada (prvi meč 0:1)

21.00: Valensija - Leganes (prvi meč 3:1)

22.00: Barselona - Erkules (prvi meč 1:1)

Četvrtak:

20.00: Alaves - Himnastik (prvi meč 3:0)

20.00: Selta - Mursija (prvi meč 1:0)

21.00: Atletik Bilbao - Rasing Santander (prvi meč 2:1)

21.00: Espanjol - Alkorkon (prvi meč 1:1)

