Simeone najavio odlazak Grizmana

Argentinac poručio da će Francuz moći da ode u veći klub kao što je to bilo sa Kostom i Turanom

Antoan Grizman je prošlog mleta bio blizu prelaska u Mančester Junajted, ali je na kraju rešio da ostane i pomogne Atletiku. Kada je postalo jasno da madridski klub neće moći da dovede zamenu za njega zbog zabrane registracije novih igrača, Grizman se odužio klubu tako što je potpisao novi ugovor.

Ali se i njemu klub odužio tako što je spustio otkupnu klauzulu sa 200.000.000 na 100.000.000 evra. I učinio ga realno dostupnim svim zainteresovanim klupcima...

Mančester Junajted više nije izraziti favort za dovođenje Grizmana, sada je to Barselona. Da je odlazak Francuza iz Aletika vrlo realna opcija za naredno leto, potvrdio je i trener Dijego Simeone.

„Naravno da će Grizman u nekom momentu moći da napusti Atletiko kao što je to bio slučaj sa Ardom Turanom i Dijegom Kostom kojima je takođe dozvoljeno da idu. Volim mnogo moje igrače i voli da vidim kako dalje rastu i napreduju“, rekao je Simeone.

On neće stajati na putu Grizmanu ako dođe ponuda koja se ne odbija...

„Ako mi igrač dođe i kaže da ima šansu koja se pruža jednom u životu da zaigra za neki poseban tim i da želi da ode, onda u redu. Ako daje sve od sebe kao što to radi Grizman, onda ću reći da nema problema da ode. Nisam nezahvalan jer znam da on može još da raste“, istakao je Simeone.

Dakle, ostaje pitanje ko će platiti 100.000.000 evra za Grizmana. Mančester Junajted je sličan novac letos potrošio na Lukakua, ali je moguće da opet razbije kasu i dovede Grizmana jer će klub na kraju sezone napustiti Zlatan Ibrahimović. Francuz je u autobiografiji otkrio da nema ništa protiv delidbe na Old Traford.

„Zavisi od raznih faktora. Mančester Junajted je opcija. Nemam ništa protiv Engleske. Osim klime...“, poručio je Grizman.

U igri je i Barselona, s tim što je prva meta Katalonaca ipak Filipe Kutinjo i malo je verovatno da će realizovati dva velika transfera ako dođe Brazilac.

(FOTO: Action images)