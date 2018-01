Sinonim za mali fudbal: Veličanstveni Rikardinjo ponovo deli lekcije (VIDEO)

Neverovatan je

Veličina slova A A A

Sećate ga se sigurno sa Evropskog prvenstva u Beogradu? Ma, morate da ga znate ako ste ikad pogledali bar jedan snimak sa malog fudbala. Jer on je trenutno najveći majstor sa loptom! On je Rikardinjo. I nema te sile koja će u njemu ubiti iskonski nagon da - oduševi.

Što je najluđe, svaki put mu uspe.

Pa tako i na prvoj utakmici Portugalije na Evropskom prvenstvu. Rumunija je pregažena sa 4:1, pošto su Pedro Kari i Fabio Sesilio nagovestili uspeh favorizovanog rivala, ali je Rikardinjo, tek što su se ovi vratili na 1:2, stavio trešnjicu na tortu.

Čuvara je izveo na cirkus, a onda odbio da tek tako loptu smesti u mrežu. To može svako. On to mora da uradi drugačije. Maestro!

Naravno, nije to najluđe što smo videli od Rikardinja tokom njegove karijere. Setimo se još jednom onog gola protiv Orlova. Toliko je lep bio da je cela Arena ustala da mu aplaudira. Nema tu mržnje kad je umetnost u pitanju.

(FOTO: Star Sport)